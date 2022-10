Body: M. Svoboda 22, Sýkora 21 Šurý 16, Fajt 9, Šlechta 7, Mikolášek 6 – Stegbauer a Kölbl 16, Welsch 15, Jocys 13, Linhart 11, Novotný 9, Karasov a Valetíny 2. TH: 9/4 – 6/4. Trojky: 27/5 – 41/14. Doskoky: 56:34. Osobní chyby: 15:13.

Utkali se dva aspiranti na nejvyšší příčky v soutěži. Možná i proto byl začátek utkání dost kostrbatý, domácím se nedařila střelba a soupeř utekl na 0:6. Postupně na domácí ruce přicházela jistota a Sršni otočili na 8:6. Po celou první čtvrtinu se soupeři přetahovali o vedení a před druhou částí byli domácí o tři body vpředu. Druhá čtvrtina přinesl bodovou smršť na domácí straně. Během chvíle to bylo 33:19 a Sršni se dostali až do náskoku o 18 bodů (46:28). V poločase to bylo 48:31 a nikdo z domácích fanoušků nepochyboval, že si Sršni dokráčejí pro druhou výhru v sezoně.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ale jak se nedařila hostům tříbodová střelba ve druhé čtvrtině, to se jako přes kopírák opakovalo na písecké straně ve třetí části utkání. Sršňům do obroučky nepadlo prakticky nic, na druhé straně hosté se železnou pravidelností přidávali trojku za trojkou. Najednou byl stav 50:47 a začínalo se prakticky znovu. Domácí ještě jednou odskočil na sedm bodů (54:47), ale o chvíli později bylo srovnáno 56:56 a zápas se začal překlápět na stranu soupeře (58:61).

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Sršní hnízdo bouřilo, hnalo domácí basketbalisty kupředu a po chvíli již byl pro domácí stav opět příznivý, když vedli 70:65 a pak 74:70. To však bylo poslední vedení Sršňů. Hráči Jindřichova Hradce uskočili na 76:79, pak 79:82, domácí se ještě jednou dostali na rozdíl bodu, ale tři vteřiny před koncem to bylo znovu o tři – 81:84. Poslední pokus domácích z poloviny hřiště sice brnknul o obroučku, ale stav se již nezměnil. Body se stěhovaly do Jindřichova Hradce.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Utkání ukázalo, že ani skoro dvacetibodové vedení v poločase nemusí v basketbale vůbec nic znamenat. Domácí dostali jakýsi pohlavek, určitě vědí, kde přišly chyby v bránění a na druhé straně musí mrzet několik laxních zakončení, kdy míč až nepochopitelně neskončil v koši.

Komentář trenéra Sršňů Jana Čecha přineseme v dalším článku.