/FOTOGALERIE, VIDEO/ Příznivci sálového fotbalu v Prachaticích se dočkali, v sobotu 3. prosince odstartoval osmičkou zápasů další ročník Prachatické ligy. Největší příděly nadělovali vimperští Jelimani.

Háječek - AKS 10:3. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do nového ročníku Prachatické ligy sálového fotbalu vstupuje devět týmů. Ty si zahrají dvakrát každý s každým o postup do vyřazovacího play off. Složení týmů se oproti minulému ročníku měnilo, představily se i zcela nové, a tak uvidíme, jak se to odrazí na úrovni soutěže.

Hned první hrací den padalo plno krásných branek. Dvě dvouciferné výhry si na konto připsali vimperští Jelimani.

Výsledky prvního hracího dne: Pozdní sběr - Analfabetikum 7:6 (2:1), Háječek - AKS 10:3 (4:3), Pozdní sběr - Jelimani 1:16 (0:7), AKS - Arschloch 0:9 (0:7), Dragunovci - Jelimani 5:14 (0:9), Arschloch - Senapama 4:4 (2:1), Coca Juniors - Dragunovci 6:3 (4:1), Senapama - Coca Juniors 4:1 (2:0).

Další řada osmi utkání se odehrae v prachatické sportovní hale v sobotu 16. prosince.