/FOTOGALERIE/ Tradiční náborová sportovní akce Pojď si vybrat, co tě baví, je tentokrát na programu v pondělí 4. září. Pod palcem má vše Sportovní zařízení Prachatice, o.p.

První školní den čeká na děti v Prachaticích náborová sportovní akce Pojď si vybrat, co tě baví. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Pojď si vybrat, co tě baví.Zdroj: Deník/ RedakceSportovní kluby z Prachatic mají možnost se zapojit do akce Pojď si vybrat, co tě baví, kterou pořádá Sportovní zařízení Prachatice. Akce se koná první školní den v době od 10 do 18 hodin a valná většina sportů se představí ve sportovním areálu na Tatranu. Výjimkou je hokejbal, který bude v Highlandes aréně.

"Stejně jako v minulých letech budou na jednotlivých stanovištích připraveny ukázky různých sportů, které si budou moci děti pod dohledem zkušených trenérů na vlastní kůži vyzkoušet a poznat, zda je daný sport baví, či raději zkusí jiný. Doprovod dětem budou tento rok zajišťovat samotní rodiče, kteří se tak přímo na místě mohou trenérů zeptat na otázky, které je zajímají," doplnil k akci ředitel Sportovního zařízení Prachatice Martin Kutlák.

Pro děti však je na pondělí připraveno i další vyžití. "V celém areálu Tatranu navíc bude pro děti připraveno několik sportovních soutěží o drobné ceny a nebude chybět ani skákací hrad, kde se mohou děti ještě více vyřádit, zatímco rodiče budou mít čas si na chvíli vydechnout a třeba vypít i zasloužený šálek kávy," doda Martin Kutlák.

A které sporty si mohou děti vyzkoušet? "Potvrzené sporty jsou hokejbal, fotbal, atletika, vodáctví, cyklistika, judo, karate, krav maga, volejbal, stolní tenis, tenis. Tak přijďte a zkuste si, co je vám nejbližší," zve na akci Martin Kutlák.