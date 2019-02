České Budějovice /FOTOGALERIE/ – Jihočeská dvojice Sobala – Nováčková reprezentovala na tanečním parketu na mistrovství světa v Liberci školu La-St Dance Team, kterou vedou Stanislav Schön a Eliška Schönová. „Moje partnerka se jmenuje Natálie Nováčková, tančíme spolu třetím rokem," vysvětluje Richard Sobala, který odpovídal na dotazy Deníku:

Jihočeská dvojice Sobala – Nováčková reprezentovala na tanečním parketu na mistrovství světa v Liberci školu La-St Dance Team, kterou vedou Stanislav Schön a Eliška Schönová. „Moje partnerka se jmenuje Natálie Nováčková, tančíme spolu třetím rokem," vysvětluje Richard Sobala, který odpovídal na dotazy Deníku:



Příznivci sportu se možná v tanečních kategoriích úplně přesně nevyznají, jakým se s Natálkou věnujete?

Tančíme standardní tance jako jsou walz, valčík, tango a quick step, také tance latinsko americké, to jsou samba, cha cha, rumba a jive. Dále se připravujeme na show dance.



Show dance?

Tady jsou třeba také zvedačky a jiné těžší prvky.



Vyrazili jste na mistrovství světa do Liberce, jaké disciplíny jste obsadili?

Závodili jsme v tancích standardních a latinsko amerických. Pak jsme tančili i show dance ve stylu standardním- duet. A ve stylu latinském-skupinový tanec.



Jak se pod Ještědem dařilo, přivezli jste cenné medailové úlovky, takže jste spokojení?

Na mistrovství světa jsme byli poprvé, dařilo se nám výborně. Přivezli jsme si pět medailí. Třikrát jsme vybojovali stříbro, dvakrát bronz. Byl to úžasný zážitek, přivezli jsme si nejen spoustu medailí, ale plno krásných zážitků.



Připravovali jste se na světový šampionát speciálně?

Protože jsme se na tuto soutěž přihlásili měsíc před zahájením, moc času nám na zvláštní přípravu nezbylo. Proto jsme trénovali každý den po škole včetně víkendů.



Vaším trenérem je Stanislav Schön. Je přísný?

Ano. Jako správný trenér je přísný, ale jsme za to rádi. Zároveň je i velmi kamarádský a je s ním velká legrace. Trénujeme čtyřikrát týdně, před soutěžemi i o víkendech.



Co říkají vašim výjezdům na taneční soutěže ve škole?

Já chodím do osmé třídy v Základní škole Dukelská 11. S uvolněním na soutěž jsem problém neměl.



Co považujete za největší úspěch letošního roku?

Samozřejmě mistrovství světa a s mojí partnerkou jsme dvojnásobní mistři jižních Čech ve standardu.

Co vás v nejbližší době čeká?

V letošním roce postupujeme do vyšší kategorie, kterou je juniorská třída D, a co nejdříve třída C, čekají nás soutěže po celé republice.