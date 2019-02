České Budějovice - Do Sportovní haly v Č. Budějovicích dorazí celá řada odchovanců jihočeského volejbalu. Kompletní program, soutěž o lístky, rozhovory s Julií Jášovou, která přijede jako opora Prostějova, a libereckým Markem Beerem najdete v pátečním tištěném vydání Deníku.

Julie Jášová přijede jako opora Prostějova | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Kdyby to šlo, vyrazil bych jako fanoušek volejbalu na všechny zápasy, všechny totiž budou zajímavé," říká před startem pondělního turnaje trenér Jihostroje ČB Jan Svoboda.

„Rád bych se zašel podívat na finále žen, to by mě opravdu lákalo," připojuje s úsměvem na tváři.

Svoboda nemluví jen tak do větru. Tři roky dokonce trénoval českou ženskou reprezentaci.

První zápas odehrají už v pondělí v semifinále Liberec a ČZU Praha. „Praha hraje ve velké pohodě, favority trápí," všiml si Svoboda.

Jihostroj je pořadatelem Final Four, zároveň také favoritem. „Letos je soutěž Českého poháru pro nás opravdu jednou z hlavních priorit," potvrzuje trenér domácího celku. „Je to jeden z cílů, na rozdíl od dvou let zpátky, kdy pohár byl spíš na rozehrání a na zkoušení různých variant, mu letos přikládáme poměrně velký význam. Tlak tu je, jsem rád, že hrajeme doma, že nastoupíme před našimi fanoušky v domácím prostředí," dodává trenér volejbalistů Jihostroje Č. Budějovice Jan Svoboda.

Program

17.2. 2014

Liberec – ČZU Praha 16.00

Jihostroj ČB – Příbram 18.00

18.2. 2014

Finále ženy:

Prostějov – Olymp Praha 16.00

Finále muži: 18.00