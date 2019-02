Jejich situace je složitá, nikoli beznadějná. Dvě vítězství jsou (téměř) povinná, leč ani ty nemusejí stačit. Pokud Estonky v závěrečných dvou kolech kvalifikace neztratí ani bod, české volejbalistky se na evropský šampionát nepodívají. „Takto neuvažujeme,“ ohradí se Michaela Mlejnková. Jen na okraj: největší útočné eso výběru. „Věřím, že postoupíme,“ doplní ji kapitánka Barbora Purchartová. Pro změnu hvězda bloku.

Takto se české volejbalistky radovaly v srpnu po utkání s Estonskem. Po hříchu bylo jablonecké vítězství 3:0 jejich jediným v dosavadní kvalifikaci o mistrovství Evropy. | Foto: Český volejbal

Na problémy si české volejbalistky zadělaly v úvodu kvalifikace, do které vstupovaly po úspěchu: jako účastnice Final four Evropské ligy. „Všechno ovlivnila porážka se Švédskem 2:3. Pak na nás dolehl tlak,“ přiznává elitní smečařka. „Nedostaly jsme se do optimální formy a své soupeřky i trochu podcenily,“ neskrývá druhá z opor.

Psychika zkrátka úřadovala a vedle domácího vzepětí s Estonkami (3:0), přišly dva prohrané tiebreaky – v Salu (Finsko) a hlavně v Tallinnu. „Tak to prostě je. Musíme udělat maximum pro to, abychom výsledky odčinily,“ zdůrazňuje Mlejnková. „Ani Estonky nejsou bezchybné. Jednou prohrají a my postoupíme,“ míní Purchartová.

Podobný scénáři budou chtít Češky začít naplňovat už sobotu večer (19.15), kdy v Jindřichově Hradci přivítají Finky. „Seveřanky jsou obecně bojovné a nevzdávají se do posledního míče. Naší výhodou bude to, že mají jistý postup, a nebudou kompletní,“ popisuje smečařka.



To ale nejsou ani děvčata nastupující pod bíločervenou vlajkou s modrým klínem. Do rozhodující fáze kvalifikace půjdou s mezinárodně neprověřenou nahrávačskou dvojicí Simona Kopecká a Michaela Zatloukalová. „Holky do týmu zapadly a trochu ho okysličily. Podrží nás,“ věří oběma kapitánka. „V létě byla zase zraněná Máří Toufarová. Teď je zpět a na účku jsme silnější.“

Jestli bude mít pravdu, se ukáže už brzy. Jedno je jisté, volejbalistky ve svém boji nezůstanou samy. „V Hradci vládne vždycky skvělá atmosféra,“ děkuje Mlejnková. „Každý fanoušek je pro nás jako další hráč, potřebujeme ho a těšíme se na něj,“ láká do hlediště Purchartová.



Míst už moc není. Všichni členové týmu věří, že nezůstane jediné. A pak se bude slavit vítězství a oni odletí do Švédska za postupem. Ale nepředbíhejme…

Česko – Finsko

Kvalifikace na mistrovství Evropy. V sobotu od 19.15 v Jindřichově Hradci. Lístky budou k dostání i těsně před utkáním. Fanoušci do šestnácti let mají vstup zdarma. Přímý přenos vysílá ČT sport.