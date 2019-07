Evropský šampionát v terénním triatlonu se do České republiky vrací po patnácti letech. Tato odnož triatlonu vznikla v roce 1996 a v České republice se do organizace tohoto sportu a závodů s ním spojených pustila rodina Pilouškových z Prachatic. A otec a syn Michalové Pilouškové stojí za organizací i letošního Mistrovství Evropy, které se uskuteční od 2. do 4. srpna v okolí Prachatic.

„V současné době jsme nejstarším pořadatelem závodů Xterry. Někteří organizátoři skončili, my si také dali dva roky pauzu, ale jsme zpátky,“ uvedl Michal Piloušek mladší a doplnil zajímavá čísla: „V současné době se závody Xterra triatlonu konají v devětadvaceti zemích světa na pěti kontinentech. Koná se celkem v tomto roce 242 závodů, přičemž v České republice děláme šestidílný Český pohár. Počty závodníků se zvyšují zhruba o třetinu se srovnáním z předchozím rokem, takže se potvrzuje, že dělat národní sérii má smysl Navíc jsou státy, které dělají národní sérii, kladněji hodnoceny i ve světovém měřítku.“

V roce 2019 jsou kromě Mistrovství světa na Havaji třemi největšími závody Panamerický šampionát v Utahu, evropský šampionát v Prachaticích a na Tchajwanu se již konal šampionát Asie a Pacifiku. „Dá se tedy říci, že Prachatice jsou v tomto roce mezi čtyřmi top závody na celém světě. Co se týká prize money, jsme druzí nejprestižnější, jelikož přidáváme ještě pět tisíc dolarů do Short tracku,“ doplnil Michal Piloušek.

Pořadatelé evropského šampionátu připravují do Prachatic řadu novinek v oblasti organizace akce. „Chceme změnit systém toho, jak se postarat o závodníky po závodě. Tomu se věnovalo strašně málo času. Nechceme styl, že závodník dojede do cíle, dostane medaili a jde pryč. Vytvoříme tři zóny. První bude hned za cílem, kde budou dva odstíněné stany s lehátky, iontový nápoj, regedrink, pečivo z proteinového prášku a ledové kádě. Je to příprava na to, že může někdo zkolabovat z přehřátí a na to je nejúčinnější pomoc právě led. Posílíme i zdravotníky. Poté závodníky pošleme do druhé zóny, kdy bude u sportovní prodejny u plaveckého bazénu připraven prostor pro mytí kol. Vedle je bazén, ten by měl být již ve zkušebním provozu a bude závodníkům k dispozici. Mohou využít novou vířivku a mají i další možnosti. Zkrátka si závodník umyje kolo, v bazénu umyje sebe a může odpočatý vyrazit na vyhlášení. Vše je dimenzováno na pět stovek lidí,“ shrnul novinky kolem Xterry v Prachaticích Michal Piloušek.