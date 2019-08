Na start se postupně postavila více než stovka mladých sportovců. Nejmladší kategorie měly na programu běh, od osmi let se již soutěžilo v duatlonu. Malé sportovce přišli povzbudit i esa terénního triatlonu, která přijdou ke slovu o víkendu.

Z výsledků - Kluci do 5 let (100 metrů běh): 1. O. Plášil 19,0, 2. S. Hrabý 19,7, 3. L. Sitter 20.2. Děvčata do 5 let: 1. R. Sapíková 15,9, 2. N. Steinbachová 17,1, 3. E. Lidmilová 17,1. Kluci do 7 let (300 metrů): W. Przybylski 1:32,0, 2. D. Muller 1:39,5, 3. F. Fatka 1:39,7. Děvčata do 7 let: 1. A. Vondráková 1:44,2, 2. A. Malinovská 1:51,2, 3. T. Růžičková 1:52,0.

Kluci do 9 let (300 - 800 - 300): 1. S. Pňovsky 4:48,5, 2. M. Viktora 5:01,0, 3. M. Rendl 5:13,5. Děvčata do 9 let: 1. M. Erbenová 5:23,4, 2. R. Bajčíková 6:07,5, 3. S. Bubeníková 6:287. Kluci do 11 let (300 - 800 - 300): 1. M. Novák 4:17,0, 2. J. Černý 4:18,7, 3. F. Bursa 4:53,5. Děvčata do 11 let: 1. L. Hudečková 5:04,2, 2. Z. Przybylska 5.15,2, 3. A. Rakus 5:16,0. Kluci do 13 let (600 - 1600 - 600): 1. J. Šmíd 8:45,3, 2. M. Durin 8:48,5, 3. M. Mach 8:53,8. Děvčata do 13 let: 1. S. Rathbauer 10:02,0, 2. A. Kavcová 10:56,8, 3. T. Vlčková 11:15,5. Kluci do 15 let (600 - 2400 - 900): 1. J. Steinbach 11:34,7, 2. A. Demangeon 12:19,2, 3. V. Jakimič 14:34,6. Děvčata do 15 let: 1. E. Matějovičová 12:08,9, 2. 2. Jiroušková 13:43,1.