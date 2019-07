Prachatice – Kvapem se blíží evropský šampionát v xterra triatlonu, který se koná od pátku v Prachaticích a jejich okolí.

Jakousi předehru šampionátu samotnému obstarají již páteční odpolední a podvečerní závody. „Program začne na prachatickém náměstí v půl páté odpoledne. Nejprve dětský běh pro nejmenší do sedmi let, děti od osmi do patnácti let již budou mít v centru Prachatic na programu duatlon. Startovné se neplatí, zato v cíli na každého čeká medaile a odměna,“ zve na závody do Prachatic ředitel celé akce Michal Piloušek. Registrace do všech pátečních závodů začíná od 15.30 hodin.