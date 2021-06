Krajské soutěže se hrají prakticky stejnou formou jako loni. „Pro letošní rok by se měla soutěž družstev hrát na tři zápasy vyřazovacím systémem. Svaz navíc avizuje, že by oproti loňsku měly být letos zachovány postupy a sestupy,“ uvedl k letošní sezoně družstev předseda TK Prachatice Martin Wagner.

Prachatičtí vysílají do soutěží dvě družstva dospělých a jedno dorostu. „V prvním kole vyrážejí v sobotu dospělí na kurty soupeřů. První tým hraje čtvrtou krajskou třídu a vyrazí do Vodňan. Béčko pak hraje nejnižší šestou třídu. Zde se představí především naši nadějní dorostenci, které doplní zkušení Franta Žák a Radka Kutláková, a zajíždíme do Protivína,“ doplnil k programu prvních zápasů sezony Martin Wagner.

V další fázi se první tým TK Prachatice utká s jedním ze dvojice Zliv – Dačice. Béčko pak s jedním ze dvojice Český Krumlov C – Dobrá Voda u Českých Budějovic B.

Dorostenecký tým TK Prachatice působí ve druhé třídě krajského přeboru. V prvním kole má volný los, ve druhém pak zajíždí na kurty Dobré Vody u Českých Budějovic B.