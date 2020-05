Tenisový klub Prachatice připravuje v rámci svých tréninkových aktivit Letní kemp pro děti ve věku od 6 do 13 let.

Ten je naplánován od 3. do 7 srpna a každý den je pro děti připraven program od 9 do 15 hodin. Cena kempu je 1990 korun a přihlásit se je třeba nejpozději do 15. června na mail tk.prachatice@gmail.com. Kapacita účastníků je však omezena. Veškeré informace k akci se zájemci dozvědí na telefonu 606872185.