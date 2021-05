Tenisové kurty TK Prachatice jsou již v permanenci a klub je připraven na další sezonu. Tu loňskou se v i rámci covidových restrikcí podařilo odehrát ve skoro plném rozsahu.

Prachatičtí i letos uspořádají několik tradičních turnajů. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Soutěže družstev se v loňském roce hrály v jakémsi náhradním režimu a navíc s tím, že se nepostupovalo ani nesestupovalo. Letos se chystá možná drobná, ale zásadní změna. „Pro letošní rok by se měla soutěž družstev hrát stejným systémem jako loni. To znamená na tři zápasy vyřazovacím systémem. Svaz navíc avizuje, že by letos měly být zachovány postupy a sestupy,“ uvedl k letošní sezoně družstev předseda TK Prachatice Martin Wagner a doplnil: „My se do zkrácené verze soutěží zapojíme v tom smyslu, že by mělo hrát minimálně po jednom družstvu dorostu a dospělých.“