Vedoucí Rumpál již má na čele tabulky šestibodový náskok. O druhé místo bojují Jelimani se Sokolíky. Hodně našlapaný je střed tabulky, ale stále je o co hrát ve všech patrech soutěže. po osmnácti kolech postoupí nejlepších osm mužstev do play off, které se hraje 19. února. Zbývá tedy ještě šest kol.