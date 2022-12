Všichni ti, kteří prošli prachatickým judem, byli pozváni na oslavu šedesáti let fungování klubu juda pod hlavičkou Tatranu Prachatice. Do sálu Národního domu si našlo cestu na stovku bývalých i současných judistů. Ti si mohli prohlédnout zajímavou výstavu dobových fotografiní a novinových článků mapujících celou historii klubu. "To je až neskutečné, co všechno klub dokázal," uvedl při prohlížení fotografií Miroslav Bednár a doplnil: "Ale na druhé straně to také ukazuje, jak ten čas strašně rychle letí."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Pozvání na oslavu přijal prachatický starosta Jan Bauer, místopředseda Českého svazu juda Libor Štěpánek, člen Výkonného výboru svazu Jiří Sosna a předseda Jihočeského svazu juda Jiří Daněk. "Náš klub má v současné chvíli 133 aktivních členů a z toho je kolem devadesáti dětí a mládežníků," uvedl mimo jiných ve svém vysoupení předseda klubu Petr Růžička.

Starosta Prachatic Jan Bauer ocenil především to, že judo je v Prachaticích jako jedna velká rodina, která drží pospolu a dokáže v amatérských podmínkách vychovat judisty, kteří jsou schopni konkurovat republikové špičce. "Prachatické judo má velké jméno. Když se potkávám s lidmi různě po republice, tak slýchávám, jo Prachatice, to je to malé městečko na jihu Čech, kde dělají tak dobré judo," uvedl ve svém pozdravu judistům.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Společenský večer byl i o oceňování zasloužilých členů klubu. Odchovanec prachatického juda, Mistr Evropy a pátý z Olympijských her v roce 1988 Jiří Sosna ocenil bronzovou plaketou Českého svazu juda bývalého výborného prachatického judistu Adolfa Zíku.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Další členové klubu obdrželi z rukou Jana Koldy, Libora Štěpánka a Jiřího Daňka ocenění od Jihočeského svazu juda. Stříbrné plakety obdrželi za svou činnost Zdeněk Novák, Josef Puš, Petr Růžička a Josef Kovář. Zlaté plakety pak Ladislav Drahoš, Miroslava Drahošová a Alois Kolda. Nejvyšší jihočeské ocenění, Dopis předsedy, obdržel za dlouholetou činnost pro judo Petr Sidor.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Prachatické judo má skvělou tradici, pracují v něm lidé, kteří jsou zárukou výborého fungování. Věřím, že výstavka dobových fotografií se bude ještě dlouhá desetiletí rozrůstat," pochválil za činnost prachatické judisty místopředseda svazu Libor Štěpánek.