„Je to jen odraz přípravy před sezonou, která nebyla ideální a pro první ligu nedostatečná, což se také ukázalo v prvních zápasech. V týmu také nastaly nějaké změny. Odešli kvalitní hráči, další jsou zranění a my jsme zatím nedokázali adekvátně tyto díry zalepit a bohužel zatím ani nedokážeme. Jiné hráče nemáme a ani mít nebudeme. Musíme se s tím poprat. Poslední zápasy však ukázaly, že naše výkony mají stoupající tendenci,“ komentoval začátek sezony kapitán týmu Jan Turek, který odpovídal i na další otázky.

Záhy přišlo přerušení sezony, jak jste jej vyplnili, aby se hráči udržovali v kondici?

Je to složité období nejen pro nás, ale i pro ostatní sportovce a kolektivy. Osobně mi to přijde u nás jako u kolektivu horší, než u jednotlivců, kteří raději trénují individuálně. Mohu mluvit za sebe, že se mi lépe trénuje s klukama na hřišti. O to složitější je, se nyní dokopat a jít si sám zaběhat nebo zaposilovat. Chybí mi ta sranda kolem týmu.

V současné době se rozvolňují opatření v České republice. Využijete toho ještě pro tréninky venku?

Konzultovali jsme to s trenérem a do konce roku už žádné tréninky nebudou. Pouze individuální, které si kluci naordinují sami. Každý z nás dobře ví, jak na tom je a na čem potřebuje zapracovat. Za běžných okolností na konci listopadu končí podzimní část. V prosinci mají pak hráči i trenéři volno, aby si odpočinuli a nabrali síly do jarní části, která začíná v lednu v tělocvičně. Na tom se pro nás nic nemění.

Přerušení sezony pro HBC Prachatice znamená nějakých šest neodehraných zápasů. Předpokládám, že se bude hrát nejdříve až v únoru. Je již znám model, jak se bude pokračovat?

S ohledem na vývoj pandemické situace a s tím spojená vládní opatření připravila ligová komise tři scénáře možného pokračování.

Scénář 1 vychází z předpokladu, že bude umožněno hrát soutěžní utkání od 20. února 2021 s předcházející alespoň minimální přípravou hráčů.

Scénář 2 uvažuje s termínem zahájení soutěží 13. března 2021 s dalšími nutnými úpravami herních systémů a termínové listiny.

Scénář 3 je pak nastíněn pro případ, kdyby protipandemická opatření trvala ještě déle. Konkrétní informace jsou aktualizovány na webu hokejbal.cz

Tak jako tak by všichni kolem hokejbalu chtěli, aby se odehrálo co nejvíce zápasů. Ideálně se dohrála sezona 20/21, která bude z důvodu dosavadních opatření prodloužena až do konce června.

Co nyní udělat pro to, abyste vylepšili aktuální sedmé místo?

Myslím, že není úplně nutné řešit postavení v tabulce. Navíc když Ligová komise vydala rozhodnutí, s ohledem na pandemickou situaci, že do play off postoupí všechny týmy. První liga je nesmírně vyrovnaná, což nám ukázaly dosavadní výsledky. Jsme schopni prohrát doma se soupeřem, se kterým bychom to nečekali, a naopak vyhrát nad silným soupeřem na jeho hřišti. Proto se v zápasech zaměříme hlavně na dobře odvedenou hru, plnění taktických pokynů trenéra, obrannou činnost a zlepšení herních situací, abychom do play off šli co nejlépe připraveni. Jak na tom budeme v tabulce, se uvidí. Osobně jsem přesvědčen, že můžeme porazit kohokoliv a dojít daleko, i kdyby to mělo být ze zadních pozic. Je třeba s námi počítat.

Jak by měla vypadat příprava na další část sezony?

Každý z nás by se měl udržovat v kondici, užít si zbytek volna a hlavně vánočních svátků. Pokud to situace dovolí, začneme v lednu v tělocvičně a podle počasí se případně přesuneme na hřiště. Nebude na co čekat. Musíme to pořádně nakopnout a dohnat ztracený čas, aby nám mohli naši příznivci držet palce ještě na konci června a to nejlépe osobně v prachatické HIGHLANDERS aréně.

Přeji všem trenérům, hráčům, rodičům a našim příznivcům mnoho sil a dobré nálady v této nepředvídatelné době a pevně věřím, že se co nejdříve opět setkáme. HIGHLANDERS GOOO…