Hokejbalová extraliga dospěla pro prachatické Horaly do vrcholu sezony. Před jejím startem si mysleli o něco výše, ale realita je taková, že o víkendu začínají sérii o udržení.

Prachatičtí hokejbalisté se v sérii o udržení v extralize utkají s Hradcem Králové. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

O bytí a nebytí si to v sérii na tři vítězná utkání rozdají prachatičtí Horalové s HBC Hradec Králové. V sezoně se tito dva soupeři utkali dvakrát, v Prachaticích slavili výhru 5:2 domácí, v Hradci Králové také domácí 5:3. Takže fifty - fifty.

Ani jednomu z těchto týmů se nepodařilo vyhnout boji o záchranu v předchozí sérii. Prachatičtí podlehli 0:3 na zápasy HBC Plzeň, Hradec Králové podlehl 1:3 celku Snack Dobřany.

Druhé kolo play down, tedy série o záchrau, odstartuje v sobotu 13. května od 17 hodin v prachatické Highlanders aréně. Hned v neděli se hraje na stejném místě i druhé utkání. O dalším víkendu se série přestěhuje do Hradce Králové a pokud by byl stav 2:2 na zápasy, končilo by se 27. května v Prachaticích.

"Vítěz série si udrží extraligovou příslušnost i pro příští sezonu. Z kabiny cítím veliké odhodlání a touhu uspět. Věřím, že začínat doma je jistou výhodou a věřím, že se nám podaří uspět v obou zápasech," říká prachatický trenér a doplňuje: "Rádi bychom pozvali všechny naše věrné fanoušky, aby přišli fandit. S nimi v zádech se vždy hraje o něco lépe."