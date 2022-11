Branky: 9:23 P. Adam, 23:03 J. Procházka (Š. Důras), 32:32 M. Dědič (J. Kyclt, M. Špaček) - 16:10 J. Turek (M. Zavřel, R. Valek), 29:57 J. Markytán (M. Zavřel). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 24:28.

Horalové potřebovali na Kladně vybojovat nějaký bodík, aby se jim v tabulce soupeř příliš nevzdálil. Bojovali, byli aktivní, soupeře přestříleli, ale nemají ani bod. Dvakrát náskok soupeře dotáhli, potřetí se to již nepodařilo. "Co je to platné, když i soupeř uznal, že jsme byli aktivnější a hráli dobře, když nevezeme ani bod. My se na naše góly hrozně nadřeme a na druhé straně zbytečně inkasujeme. Škoda, bylo minimálně na prodloužení," hodnotil utkání prachatický trenér Petr Kafka.

V sobotu 26. listopadu čeká prachatické hokejbalisty poslední extraligové utkání tohoto kalendářního roku. Na svém hřišti přivítají od 15 hodin Snack Dobřany. Horalové jsou v tabulce devátí se ziskem 14 bodů. Osmé Dobřany mají o bod více a jedno utkání k dobru.