Branky: 3:51 M. Hrubý, 14:20 J. Král (S. Kaščák), 35:08 M. Kábrt (M. Bláha, T. Hudec), 43:54 M. Bláha (O. Lux - 2:14 R. Sitter (P. Šilhán), 27:20 J. Kalát (J. Bárta). Vyloučení: 4:5. Využitý přesilovek: 2:1. Střely na bránu: 24:17.

Prachatičtí byli před utkáním v tabulce desátí a potřebovali pro udržení kontaktu s týmy před sebou bodovat. Utkání začali velmi dobře a nový kapitán týmu Radek Sitter otevřel již ve třetí minutě účet celého duelu. Domácí brzy srovnali a škoda inkasované branky v závěru první třetiny.

Prachatičtí však prahli po bodech a ve druhé třetině se jim podařilo vyrovnat Kalátem v přesilové hře. Do třetího dějství se tak šlo od nuly. Po pěti minutách však i domácí využili přesilovku a šli do vedení. Horalové se snažili dostat zápas alespoň do prodloužení, ale minutu před koncem Pardubičtí udeřili z další přesilové hry a bylo rozhodnuto. Tři body zůstaly v Pardubicích.

"Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. Strašně se nadřeme na to, abychom dali gól, a na druhé straně dostáváme z mého pohledu velmi lacině branky. Jsme v situaci, kdy musime dva nejbližší zápasy doma proti Karviné a Plzni zvládnout a získat všech šest bodů," doplnil k duelu prachatický trenér Petr Kafka.

Prachatičtí zůstávají v tabulce desátí a na osmé místo pro play off ztrácejí sedm kol před koncem základní části sedm bodů. V sobotu 4. března přivítají od 15 hodin v Highlanders aréně HkB Karviná.