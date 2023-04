/FOTOGALERIE/ Přání prachatických hokejbalisů, dostat se ve své první extraligové sezoně do play off osmi nejlepších, nevyšlo. Čeká je nelítostný boj o záchranu.

Prachatické hokejbalisty čeká boj o záchranu extraligy. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Po podzimní části extraligy balancovali Prachatičtí na hraně play off, ale pouhé tři body z osmi jarních duelů znamenaly sešup až na jedenácté místo tabulky. Po porážce 2:4 na Svítkov Stars Pardubice přišla domácí prohra se silnou Karvinou 3:6 a hned nato výhra nad HBC Plzeň. Ta ještě dávala naději na to, že by Horalové mohli o osmičku zabojovat.

Když však v dalším kole Prachatičtí prohráli na hřišti posledního Hradce Králové 3:5, začal se sen rozplývat. Navíc je v závěru čekal velice těžký los. Doma nestačili na fenoména českého hokejbalu Kert Praha a podlehli mu 3:7. Následoval debakl 0:8 v Pardubicích, domácí přestřelka s Hostivaří (5:9) a na závěr základní části další krutá porážka 1:12 na hřišti Elby Ústí nad Labem.

Suma sumáru, Prachatičtí končí na 11. místě po základní části a čeká je účast v play down o udržení extraligy. To začíná poslední dubnový víkend.

V první sérii play down Prachatičtí narazí na HBC Plzeň. "Hraje se na tři vítězná utkání. Nejprve hrajeme 29. a 30. dubna v Plzni, další víkend se hrají dva zápasy v Prachaticích. Případný pátý zápas by se hrál znovu v Plzni," připomíná nejbližší program trenér Horalů Petr Kafka.

Ve druhé dvojici se utkají Snack Dobřany s HBC Hradec Králové. Vítězové obou sérií končí sezonu a zajistí si účast v extralize i pro tu další. Poražené pak čeká další série na tři vítězné zápasy o záchranu v soutěži.