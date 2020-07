Šestnáct dvojic se utkalo v tenisové čtyřhře, nohejbale a kopání pokutových kopů. „Zájem byl ještě větší, ale z kapacitních důvodů nelze více dvojic do turnaje vzít,“ uvedl k zájmu o toto klání jeho pořadatel Václav Šána.

Centrem dění byly prachatické tenisové kurty. Na čtyřech se odehrával tenis, na dvou nohejbal a penalty účastníci stříleli na přilehlé umělé trávě sportovního stadionu. Dvojice byly nalosovány do čtyř skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. První dvě dvojice ze skupin postoupily do pavouka o vítězství, další dvě do útěchy.

„K vidění byla již ve skupinách celá řada výborných soubojů, které většinu rozhodovala až třetí disciplína,“ pochvaloval si úroveň soutěže Václav Šána.

Ten se také se svým dlouholetým parťákem Pavlem Vincencem prokousal až do finále. Tam ale narazili a paradoxně jako dlouholetí fotbalisté v penaltách. „Finále vyhrála volarská dvojice Lukáš Iliev s Martinem Sedlákem. My vyhráli tenis, oni nohejbal a rozhodovaly penalty. Sešli jsme se čtyři fotbalisti a naši soupeři měli pevnější nervy,“ doplnil s úsměvem k finálovému souboji dalšího ročníku trojboje Václav Šána. Soutěž útěchy pak vyhrála další volarská dvojice, tentokrát ve složení Martin Honner – Michal Sedlák.