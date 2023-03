/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po loňském mimořádném podzimním ročníku se tradiční Jarní turnaj H.B mostové jařáby cup stolních tenstů vrací zpět do předjarního období. V sobotu se koná v prachatické sportovní hale již jeho 13. ročník.

Finále turnaje dvojic. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na sedm desítek stolních tenistů se představí v sobotu 11. března při tradičním svátku stolních tenistů. Na programu je 13. ročník H.B. mostové jeřáby cupu. "Loňský podzimní ročník ukázal, že turnaj hráčům chyběl. Prakticky tři a půl roku se z covidových důvodů nekonal, když jsme museli v roce 2020 turnaj zrušit jen tři dny před jeho konáním. Loni v říjnu se ke stolům vrátilo na šest desítek hráčů, což bylo skvělým impulsem k tomu, abychom v pořádání akce pokračovali," uvedl k nucené přestávce Miloslav Jírovec z pořadatelského klubu.

A co hráče v sobotu čeká? Opět se odehrají dva turnaje souběžně. "Tím hlavním je znovu turnaj pro neregistrované hráče a pro ty z nejnižší okresní soutěže, kteří v posledních pěti letech nehráli OPI. Ti se utkají ve dvouhře. Vedle toho je na pořadu tradiční turnaj dvojic Memoriál Martina Pixy, kam je pozváno šestnáct dvojic," doplnil M. Jírovec.

Systém turnaje zůstává neměnný. "Jednotlivci odstartují ve skupinách každý s každým. Podle pořadí pak postoupí do dalších skupin a bojů o pořadí. Dvojice hrají ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech. Hraje se každý s každým, a to vždy dvě dvouhry a čtyřhra. První dvě dvojice ze skupin pak půjdou do vyřazovacích bojů o 1. - 8. místo, dvojice na 3. a 4. místech si pak zahrají o 9. - 16. místo," doplnil k systému Miloslav Jírovec.

A kdo patří k největším favoritům? To se odhadnout nedá. "V jednotlivcích se vždy vpředu umisťují chlapi z Buku. Letos se jim však vrací podle přihlášek zajímavá konkurence, tak uvidíme. Ale jak říká většina těch, kteří hrají soutěž dvojic, nejde vůbec o pořadí, ale o to, abychom se sešli u pinčesu, popovídali si, poseděli a udělali si hezký den u našeho oblíbeného sportu," dodal Jírovec.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Již pár týdnů se hovoří i o tom, že by se na turnaji mohla objevit i kamera Čecké televize. "Již v lednu nás kontaktovala produkce z České televize, že by zde rádi natočili pár minut do pořadu Sport v regionech. Tak snad to dopadne. Byla by to skvělá reklama pro celé Prachatice i pinčes v našem okrese jako takový," potvrdili organizátoři informaci.