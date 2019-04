Odznak všestrannosti slaví v tomto roce výročí, po celé republice se koná jeho desátý ročník. „Za ta léta prošlo touto soutěží spousta šikovných sportovců, kteří jsou již i v reprezentacích různých sportů. Všechny nás těší, že zájem o soutěž neupadá, naopak se jí zúčastňuje na okresní úrovni stále více dětí,“ pochvaloval si Radek Zavřel, garant soutěže za Český olympijský výbor.

Také na Prachaticku se soutěže zúčastnilo více dětí než v předchozích letech. Celý soutěžní tým dalo dohromady šest škol, další vyslaly do Prachatic alespoň ty, kteří soutěžili mezi jednotlivci. „Je tady pořádný cvrkot. Je to hlavně o tělocvikářích, jak své žáky namotivují. S letošním ročníkem jsem moc spokojen, máme zde rekordní počet závodníků,“ pochvaloval si Jaroslav Frnoch ze ZŠ Národní Prachatice. A právě na Národce se disciplínám Odznaku všestrannosti pravidelně věnují. „Disciplíny této soutěže všestrannosti jsou součástí hodin tělesné výchovy. Pokud má někdo zájem, připravujeme ho i mimo tělocvik. Je třeba říci, že kdo zvládne disciplíny Odznaku všestrannosti, zvládne i všechny kolektivní sporty. Je to zkrátka ta nejlepší všeobecná průprava pro další sportovní růst,“ doplnil Jaroslav Frnoch.

Že na Prachaticku vyrůstají výborní sportovci, potvrzuje i fakt, že se Jiří Vozandych ze ZŠ a MŠ Zdíkov probojoval v posledních dvou letech až na republikové finále Odznaku všestrannosti do Brna. Nyní v Prachaticích již nemohl posílit školní družstvo, protože v něm mohou být pouze žáci ročníků 2009 až 2005. Jirka je již o rok starší, ale mohl OVOV absolvovat mezi jednotlivci. Že nebyly jeho úspěchy z posledních let náhodou, potvrdil i tentokrát, když získal absolutně nejvyšší počet bodů a to v hodu medicimbalem přes hlavu bral 1090 bodů. Přes tisíc bodů se v žádné disciplíně nikdo nedostal.

„Odznak všestrannosti se mi líbí tím, že je v něm tolik různorodých disciplín. Je to opravdu o všestrannosti, nejde se připravit jen na jednu či dvě disciplíny,“ říká reprezentant zdíkovské školy.

V okresním kole absolvují závodníci pět disciplín, v kraji pak dalších pět, na republice se kombinují dohromady. Jde sice o všestrannost, ale každý má přeci jenom k některým disciplínám blíže. „Nejvíce oblíbené mám leh sedy na dvě minuty, v okresním kole pak hod medicimbalem přes hlavu. Tentokrát jsem hodil přes devatenáct metrů, takže spokojenost,“ liboval si po druhé disciplíně dne Jiří Vozandych.

Přestože již nezávodí za družstvo, okresního kola se zúčastnil. To pro současnou generaci není až tak automatické. „Motivací pro mne je především to, že bych se chtěl znovu dostat do republikového finále a podat tam co nejlepší výkon. Je tam super atmosféra a ještě jednou bych chtěl být při tom,“ dodal ke svému působení v Odznaku všestrannosti Jirka Vozandych.

Z výsledků v Prachaticích – družstva: 1. ZŠ Zlatá stezka Prachatice 18270 bodů, ZŠ Národní Prachatice 18248, 3. TGM Vimperk 16972, 4. ZŠ FJB Vlachovo Březí 15511, 5. ZŠ Smetanova Vimperk 15433, 6. ZŠ Vodňanská Prachatice 15121.

Nejlepší výkony jednotlivců: 1. Jiří Vozandych (ročník 2004, Zdíkov) 4370 bodů, 2. Vladislav Matsola (2004, Vodňanská PT) 4080, 3. David Strouhal (2004, Vodňanská PT) 3979, 4. Jan Pasák (2004, Zlatá stezka PT) 3653, 5. David Chalupský (2005, TGM Vimperk) 3507.