„Chtěl bych pochválit Honzu Zumra, jak se zhostil organizace soutěže. Druhý ročník pod jeho vedením byl podstatně lepší než ten minulý,“ začal hodnocení soutěže šéf nejlepších dvou týmů soutěže Vratislav Turek a pokračoval: „Dvanáct týmů je ideální stav a především se zvedla kvalita jednotlivých týmů. Co mě překvapilo nejvíce, je fakt, že se objevilo plno mladých kluků. A zhostili se toho velmi dobře.“

Rumpál měl samozřejmě nejzkušenější kádr hráčů, kteří v tomto sportu působí velice dlouho. Ale zase tak jednoduché to v soutěži neměl. „Zahráli dobře kluci ze Stach, kteří hrávali krajskou ligu pod hlavičkou Jelimanů. Velice dobře hrál Háječek, srovnatelné zápasy byly i se Sokolíky. Zkrátka se potvrdilo, že v Prachaticích a okolí jsou výborní sálovkáři,“ pochválil soupeře V. Turek.

Rumpál postavil do soutěže dva týmy, ale jak říká V. Turek, nebylo to postaveno tak, že je áčko lepší než béčko. „Podle nejlepšího svědomí jsem hráče rozdělil do obou celků tak, aby byly výkonnostně vyrovnané. Dlouhou část sezony také vedlo tabulku béčko. Šlo hlavně o to, aby si všichni zahráli, samozřejmě i ti starší kluci,“ doplnil V. Turek.

Vyrovnanost soutěže potvrdilo závěrečné play off, kdy to oba celky Rumpálu měly hodně těžké se prokousat do finále. „Semifinálové zápasy byly nesmírně vyrovnané a my nemuseli mít ve finále ani jeden tým. To potvrzuje, že šla kvalita soutěže nahoru. Měli jsme dost štěstí. Chtěli jsme hrát na to, aby se naše týmy potkaly až ve finále. Nakonec nám to vyšlo. Nikdy nechválím jednotlivce, ale teď udělám výjimku a pochválím Vaška Hesouna. Nechával na hřišti srdíčko, je to zápasový muž a šel si za góly,“ doplnil Vratislav Turek s tím, že děkuje i dalším hráčům, kteří klubu pomohli v krizových chvílích hlavně na postu gólmana, kde zaskočili například Miroslav Turek a hlavně jinak skvělý hráč v poli Václav Šána.

Ke kvalitě soutěže přispěli i rozhodčí, kteří zápasy řídili. „Mají to velice těžké. Za sezonu se hraje plno vyhecovaných zápasů a musím upřímně říci, že bych to osobně pískat nechtěl. Je tam plno emocí. Rozhodčí pískají, co vidí, a když se upískne, může se to stát. Je to jen člověk. To je jako když hráč netrefí prázdnou branku. Všichni si musejí uvědomit, že bez rozhodčích by se hrát nedalo,“ pochválil i úroveň sudích šéf Rumpálu.