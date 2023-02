Devítka mužstev má za sebou dvoukolovou základní část. Bojovalo se o čelo tabulky i o to, kdo proklouzne do play off jako poslední. Černý Petr zbyl na tým Analfabetikum, který končí před branami play off. Finálový program vypukne v sobotu 18. února v prachatcké sportovní hale ráno.