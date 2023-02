Před závěrečným hracím dnem je jasné, že z prvních dvou míst půjdou do play off a budou mít teoreticky snadnější soupeře, týmy Sokolíků a Háječku. Navíc na sebe nemohou narazit v semifinále. Ze třetí příčky půjdou do čtvrtfinále Jelimani a výběr jejich soupeřů již je podstatně pestřejší, prakticky kdokoliv od čtvrtého do sedmého místa. Sezona skončí po sobotě buď pro Pozdní sběr, nebo Analfabetikum.