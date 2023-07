/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do startu triatlonového závodu XTERRA CZECH 2023, který je součástí sedmidílné Světové série, chybí již jen šest týdnů. Již nyní je však jisté, že uvidíme plavat ve Ktišském rybníce a následně na kole i v běhu absolutní světovou špičku tohoto sportu.

Na co se mohou fanoušci terénního triatlonu těšit? Jaké změny oproti předchozím ročníkům pořadatelé XTERRA CZECH (11. – 13. srpna) připravili? Na to vše odpovídá ten nepovolanější, Michal Piloušek mladší.

Michale, Co všechno fanoušky čeká?

Harmonogram závodů je prakticky identický s tím loňským. Změnili jsme pouze to, že starší děti nebudou v pátek běhat po náměstí, ale budu mít triatlon v neděli ve Ktiši v rámci Short Tracku. Přišlo nám to jako dobrý nápad. Trasa tam je postavená, je tam časomíra, navíc televize. Loni tam bylo na dva tisíce fanoušků, takže by to pro děti mohl být velký zážitek. Prostředí v okolí Ktišského rybníka nám loni tak vyhovovalo, že jsme si řekli, že by byla škoda to po roce zase měnit. Spíše vylepšujeme směrem do kvality než do kvantity.

V pátek tedy bude na prachatickém náměstí závod malých dětí v běhu a vrcholem večera Herbi´s run?

Závod je nově součástí projektu XTERRA World cup, což je pouze sedm závodů po světě. Dá se říci, že všude bude závodit absolutní světová špička, tak dozrál čas, abychom slavnostně předávali startovní čísla hlavního závodu. Na pátek je tedy připravena poměrně velká show s muzikou a speciálními efekty. Kolem 20. hodiny se budou předávat startovní čísla TOP deseti nejlepším mužům a ženám. To vše završí koncert.

Sobota přinese hlavní závod, krátký závod a štafetu. Bude to opět výzva i pro místní sportovce?

Rád bych vyzval prachatické triatlonisty klidně i na ten krátký závod. Kratší a lehčí cestou se ze Ktiše do Prachatic nedá dostat. Vše jsou to štěrkové a asfaltové cesty, takže, kdo si chce zkusit triatlon, tak je to skvělá možnost. Snížili jsme zde výrazně proti loňsku i startovné, čímž se také snažíme závod zpřístupnit dalším zájemcům. Další výzvou je štafeta, která dává příležitost i sportovcům, kteří vyznávají pouze jednu část triatlonu. Věřím, že se nám vydaří výzva zacílit na místní firmy. Všude jinde, v Německu, Francii, Itálii i jinde jsou to právě firemní kolektivy, které si v rámci team buildingu závod objedou. Určitě je to zajímavá šance pro firmy nabídnout svým zaměstnancům nějaký další benefit.

Ktišský rybník je menší než Křišťanovický, takže se musí počítat s tím, že bude při plavání pořádný nával. Máte nějakou průchodnost závodu?

Vše upravujeme v rámci startovních vln. Máme limit hlavního závodu 500 účastníků, ale kolem stovky jich patří do elity, která startuje o dvacet minut před zbytkem. Víme, že těch 400 zbývajících dokážeme bez problémů odbavit. Kdyby se najednou všichni zbláznili a chtěli začít jezdit XTERRU, tak jsme připraveni udělat ještě jednu startovní vlnu a pustíme závodníky ne na třikrát, ale na čtyřikrát. Paradoxně má Ktiš menší vodu, ale daleko větší kapacity okolo. Problémy z Křišťanovic s parkováním, a to i České televize, rozmístěním stánků a podobně u Ktišského rybníka nejsou. Prostor na rozšíření nabídky jídla a pití tam je a od loňska víme, že zájem fanoušků tímto směrem je.

Uspořádat závod však není jen o tom pozvat závodníky a odstartovat. Je třeba jednat i s obcemi, kudy se jede.

Máme skvělou spolupráci s vedením Ktiše, Chrobol i Prachatic přes jejichž pozemky se jede. Ve Ktiši je neuvěřitelné to, že jsme tam loni udělali závod poprvé a paní starostka spolu se zastupiteli začala areál hned zvelebovat. Nejenom pro nás, ale i další návštěvníky je super, když se tam vysekaly olšiny, udělal nový povrch na volejbal. Nás samotné těší, že může XTERRA pomoci tomu, že se areál zvelebí i pro normální provoz a obec toho využívá. Komunikace je super a to samé platí o Prachaticích, ať byl starostou Martin Malý, nebo nyní Honza Bauer. Podpora je po celou dobu skvělá. Teď se nám vše dělá lépe i z důvodu uklidnění covidové i ekonomické situace.

Pro Prachatice znamená XTERRA vždy drobné omezení dopravy. Jak to bude letos?

Uzavírka Velkého náměstí začne již ve středu. Má to svůj důvod, tlačíme na vyšší kvalitu technického zázemí. Bude větší pódium, bude pět velkých LED obrazovek. Tři budou na náměstí a dvě ve Ktiši. Z obrazovek bude i celá cílová brána. Tato technologie potřebuje více času na přípravu. V pátek se k tomu přidají i ulice v okolí náměstí a navíc i Zahradní ulice. Rozhodli jsme se přesunout depo závodu právě sem. Náměstí zkrátka přestává stačit velikostí a navíc máme více partnerů, kteří se chtějí závodu účastnit. Již loni bylo náměstí nahuštěné a nebylo místo ani pro diváky, aby si mohli sednout, dát si pivo a podívat na závod. Bylo zřejmé, že depo zabírá obrovské místo a navíc ho ani nedokážeme na náměstí udělat podle regulí Světového poháru, ty jsou náročnější než při Evropě. Zahradní ulice tomu plně vyhovuje. Navíc zde neomezíme až tolik dopravu městem. Zahradní ulice je v této části jednosměrná a dá se v pohodě objet.

Platí pro nedělní Short Track start 25 nejlepších mužů a žen a přímý přenos České televize?

Short Track je něco výjimečného, atraktivního pro závodníky a diváky. Vznikl v roce 2019 tady u nás a když jsme si udělali analýzu všech závodů, tak nám do těch 25 startujících vždy pronikl někdo, kdo světový pohár nejezdí. Pokud chceme dávat body do Světového poháru, musíme elitní pole motivovat k tomu, aby jezdilo všechno a ti nejlepší měli jistotu, že když sem přijedou, tak do Short Tracku nastoupí. Změnili jsme to tak, že dvacet nejlepších závodníků průběžného pořadí je přímo kvalifikováno do závodu. Důležité je pravidlo, že musí dokončit sobotní závod, aby byli stejně "unavení" jako soupeři. Pak můžeme udělit až deset divokých karet. Prvním kritériem je to, že ji dostanou ti, kteří nejsou v TOP 20 a v sobotu se nejlépe umístili. To je šance pro české závodníky. například Jarda Kulhavý v té dvacítce není a věřím, že se do Short Tracku dostane. Máme i další možnost použití divoké kary a asi je všem zřejmé, proč je tam klauzule o tom, že pokud je na sobotním závodě přítomen někdo z olympijských vítězů či mistrů světa v podobném sportu či triatlonu, tak může na základě divoké karty v neděli nastoupit. Neskrývám, že je to z mé hlavy, ale Short Track je pro nás stále exhibice. A pokud chceme nalákat diváky a všude na plakátech vidíme Jardu Kulhavého, tak ho chceme v závodě. Ale nejde jen o Jardu, pokud se objeví extratřída v běhu, cyklistice či plavání, tak bychom toho využili. Nikoho z elity tím o start nepřipravíme a zároveň máme možnost do Short Tracku postavit další hvězdu.

Tváří závodu je tedy Jaroslav Kulhavý. Ale když je závod součástí World Tour, měla by zde být všechna největší jména XTERRA triatlonu.

Není závodníka, který má v této sezoně světovou výkonnost a nebyl by na startovce. V tuto chvíli je potvrzených 80 elitních závodníků a nechybí nikdo ze špičky. Největší současné hvězdy jsou Francouzi. Jak bratři Forissierové, kteří oba vyhráli Světový pohár, Alex v Belgii a Arthur na Taiwanu, tak Arthur Serrieres, který vyhrál v Prachaticích čtyřikrát v řadě. Pokusí se vyrovnat rekord mého šéfa Nicolase Lebruna, který má pět výher na XTERRA Czech. Serrieres vyhrál svěťák v Americe. Budou zde tedy vítězové všech tří letošních závodů. Chybět nebude Dán Nielsen, který má vyrovnané výsledky, končí na stupních vítězů a bodů má nejvíce. Chybět nebude ani Ruben Ruzafa. A samozřejmě Češi. Jsem rád, že Lukáš Kočař po loňském vítězství v Short Tracku zařadil tento závod jako svou prioritu. Samozřejmě vsázíme i na Jardu Kulhavého. Zpočátku jsme si říkali, že bude mít velké rezervy v plavání a běhu, ale neskutečně se zlepšuje. Na republice skončil druhý za Karlem Duškem. Jeho ztráta na plavání již byla jen dvě a půl minuty, což je nic. To znamená širší světovou špičku. Kolo u něho není třeba komentovat a zlepšuje se i v běhu. Tajně věříme, že přijede první z kola a udělá nám tady show. Jarda je tváří našeho závodu a rozšířili jsme s ním spolupráci v tom směru, že přijede do Prachatic dát dětem zdarma cyklistickou lekci a udělá i camp pr dospělé.

Objeví se i Američané a Australané, kteří patřívali v XTERRA triatlonu do špičky?

Na závodě by se měl objevit Jihoafričan Bradley Weiss, který je v úzké špičce v dlouhém triatlonu. Ale chce jet světový šampionát XTERRA v Molvenu a podmínkou toho je účast na jednom závodě Světového poháru. A vypadá to, že si ten závod zajede u nás. Je to dvojnásobný světový šampion v XTERRA. Američané by měli přijet v nejsilnější sestavě. Z Nového Zélandu přijede Kieran McPherson, který již má páté místo z jednoho závodu svěťáku. Světové pole se tedy opět začíná po covidu skvěle skládat.

Velmi vyrovnané bývají souboje žen.

V každém závodě se perou Italka Maierhofer, Švýcarka Duvoisin a Francouzka Patiez. Budou tady všechny tři a další hvězdy. Mluvil jsem i s Helenou Karáskovou, která také ještě jednou pojede v elitě. Kdo skončil, je Jindřiška Zemanová, ale ještě jí to sem láká. Ale celkově je konkurence mezi ženami obrovská. Na XTERRU přechází plno závodnic ze silničního triatlonu. Z vody nyní vyleze vpředu pět holek, které jsme dříve neviděli. Až na kole a v běhu se dostávají kupředu favoritky.

Co říci fanouškům závěrem?

Větší závod tu nikdy nebyl a možná ani nikdy nebude. Podařilo se zajistit finanční krytí, jaké nikdy nebylo. Bude to super i pro návštěvníky. Rozšiřujeme nabídnu stánků v Prachaticích i ve Ktiši, připraveny jsou atrakce pro děti. Přibudou koncerty. A opět uvidíme ve Ktiši skvělou exhibici leteckého akrobata Martina Šonky. Zkrátka přijďte se podívat.