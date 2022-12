Body Sršňů: Svojanovský a Šlechta 15, Sýkora 13, M. Svoboda 11, Fait 10, Englický 8, Šurý a Chvála 7, Špičák 2, Mikolášek 1. Trestné hody: 18/12:9/7. Trojky: 32/9:24/6. Doskoky: 41:40. Fauly: 15:20.

Roli favorita na domácí straně zvyšoval i fakt, že Liberečtí dorazili pouze v osmi lidech a bez dvou největších hvězd Jiříčka a z KNBL pendlujícího Filipa Novotného. "O to překvapenější diváci mohli být, když si domácí za stavu 0:5 vybírali oddechový čas. Po něm se sice Sršni probrali, ale i tak výborně hrající hosté, kteří sázejí na velice dobrou práci na obranné polovině, byli po první desetiminutovce ve vedení 17:18. Ve druhé čtvrtině sice domácí přidali v obraně, na útočné polovině se ale stále nemohli chytnout a poločasová úspěšnost trojek 16/2 mluví za vše. I tak ale Písečtí hnáni pověstnými píseckými diváky tuto část vyhráli 21:11 a o přestávce měli devítibodový náskok," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Nejdůležitější bylo v této chvíli zachovat klid a i nadále věřit tomu, co nám už dva roky přináší úspěchy a proč ve většině utkání dominujeme. A to se také stalo ve třetí čtvrtině, kdy na hřišti bylo jen jedno družstvo. Tuto desetiminutovku jsme ovládli 34:5, dostali jsme domácí diváky do varu a definitivně si zajistili výhru. Poslední čtvrtinu už se utkání spíše dohrávalo a s výsledkem 89:47 můžeme být spokojeni."

"Určitě jsem si představoval úvod utkání jinak, ale musím se zároveň přiznat, že jsem to trochu očekával. Jednak nás Lynx potrápil dvacet minut i na domácí palubovce, k tomu my máme za sebou tři přetěžká venkovní utkání, která nás stála mnoho psychických i fyzických sil, a je těžké nepolevit v koncentraci proti takto oslabenému soupeři, když jste jasným favoritem. V neposlední řadě to byl náš zdravotní stav, kdy jsem do poslední chvíle nevěděl, kdo k utkání bude schopen nastoupit. Proto si z tohoto utkání určitě nechci pokládat otázky proč, jak, a podobně. Jediné, co mě zajímá, je výhra a tuto povinnost jsme splnili. Snad se dáme zdravotně do pořádku, protože už ve čtvrtek hrajeme na palubovce GBA Sojky Pelhřimov, kde budeme proti zahraničním juniorům opět potvrzovat roli favorita," vrátil se ještě k utkání trenér Čech a doplnil: "V neposlední řadě děkujeme divákům za podporu během celého utkání a už se těšíme na poslední domácí utkání v roce, kdy v neděli 18. prosince přivítáme na své palubovce Levharty Chomutov."