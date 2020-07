Ty úplně největší hvězdy světového motokrosu už sice na jih Čech nepřijely, protože se chystají na blížící se restart mistrovství světa, přesto to byl v neděli v Jiníně motokrosový svátek. Parta kolem Jaroslava Kalného připravila závod na tradičně vysoké úrovni, trati prospěl dopolední déšť a mimořádně početné startovní pole tak mělo pro své klání naprosto ideální podmínky. Dorazila také důstojná divácká kulisa, přihlížely dobré tři tisícovky fanoušků motorismu.

Třída MX1 má letos jasného suveréna v někdejším vicemistru světa Němci Maxi Naglovi. Naposledy se sice v Kaplici musel sklonit před výborným Litevcem Arminasem Jasikonisem, ale ten startoval v našem mistrovství jen v jednom závodě.

V Jiníně neměl Nagl konkurenci. V kvalifikaci sice těsně prohrál s Václavem Kovářem, ale v závodě jasně dominoval. V obou jízdách nejlépe odstartoval, s naprostou lehkostí se vzdálil svým soupeřům a pokaždé jasně zvítězil. „Max je na úplně jiném levelu než my ostatní. Jenom se tak vozí a stejně mu nemůžeme stačit,“ ocenil kvality vítěze závodu i v cíli třetí Jihočech Kovář.

Max Nagl také vede průběžnou klasifikaci po třech závodech před Rakušanem Raucheneckerem. „Trať se mi líbila. Jelo se ve vysokém tempu a jsem rád za důležité body. Už se těším na další závod do Lokte nad Ohří, kde se jezdí mistrovství světa,“ připomněl čtvrtý závod našeho šampionátu, který se pojede v neděli 9. srpna.

Dvakrát druhý byl v neděli Rakušan Pascal Rauchenecker. „Byly to dobré závody, ale trošku mi chyběl boj o vítězství,“ usmál se. „Budu muset potrénovat, abych se Maxovi přiblížil,“ dodal.

Třetí příčku bral Václav Kovář. Hned dopoledne v kvalifikaci zajel nejrychlejší čas a letos již podruhé v jízdě na rychlé kolo dokázal porazit i Nagla.

V první finálové jízdě velice slušně odstartoval, ze čtvrtého místa se dokázal protlačit na druhé a už to vypadalo, že by ho mohl udržet. Jenže pak zezadu doslova přilétl Rauchenecker a odsunul Jihočecha na třetí příčku. „Jel hrozně rychle. Nebylo v mých silách druhé místo uhájit,“ uznal.

Ve druhé jízdě měl trošku horší start, ze šestého místa se prokousal na čtvrté a jednu chvíli mohutně dotahoval dvojici Rauchenecker – Krč, která jezdila před ním. Ale tempo neudržel a nakonec byl rád, že udržel čtvrtou příčku, protože zezadu se na něj v závěru dotáhl Rakušan Neuraueter.

„Start jsem měl ve druhé jízdě horší, ale od půlky jsem chytil dobré tempo a stahoval jsem kluky před sebou. Pak jsem přece jen zvolnil a nakonec nebylo vůbec lehké porazit pátého Lukase Neurautera, který jel výborně. Za celkově třetí místo jsem rád, jsou to dobré body do šampionátu,“ pochvaloval si.

Velmi dobrý závod absolvoval také další Jihočech Martin Finěk. V první jízdě byl devátý, ve druhé po výborném výkonu dokonce sedmý, což mu vyneslo celkovou osmou příčku. V klasifikaci celého seriálu je závodník z Blatné desátý.

Netřebický Rudolf Plch tentokrát za svým rivalem z jihu Čech zaostal. První jízdu dokončil na jedenácté příčce, druhou na čtrnácté , což mu vyneslo konečné třinácté místo. V seriálu mistrovství republiky je dvanáctý.

Ve slabší kubatuře MX2 kraloval rakouský jezdec ve službách jihočeského týmu Motosport Chýnov Michael Sandner. Byl nejúspěšnější v kvalifikaci a stylem start – cíl vyhrál i obě finálové jízdy. To ho také posunulo do samotného čela průběžné klasifikace šampionátu. „Michael by se chtěl pokusit ve zbývajících závodech zaútočit na titul,“ uvádí manažer Motosportu Chýnov Evžen Zadražil. Pro jeho tým by se jednalo o premiérový titul mezinárodního mistra republiky v seniorské kategorii.

Stříbrnou příčku bral v Jiníně Petr Polák, který se dal dohromady po nepříjemném zranění z prvního závodu v Dalečíně. V první jízdě dojel druhý a ve druhé třetí. Nyní už se bude chystat na start mistrovství světa, ve kterém bude jediným zástupcem českého motokrosu. Třetí skončil Maďar Kovacs.

Veterány ovládl jako už tradičně Petr Bartoš před Martinem Žeravou. Třetí místo vybojoval Rakušan Michael Staufer.

Mezi ženami kralovala Kristýna Vítková před Rakušankou v barvách Motosportu Chýnov Sarah Schnelzerovou.

Výsledky

MX1 – I. jízda: 1. Nagl (Něm.), 2. Rauchenecker (Rak.), 3. Kovář, 4. Neugebauer, 5. Krč, 6. Drdaj, 7. Smola, 8. Romančík, 9. Finěk, 11. Plch, II. jízda: 1. Nagl, 2. Rauchenecker, 3. Krč, 4. Kovář, 5. Neurauter (Rak.), 6. Neugebauer, 7. Finěk, 8. Drdaj, 14. Plch. Celkově: 1. Nagl 50, 2. Rauchnecker 44, 3. Kovář 38, 4. Krč 36, 5. Neugebauer 33, 8. Finěk 26, 13. Plch 17. Stav MR: 1. Nagl 119, 2. Rauchenecker 106, 3. Kovář 94, 4. Krč 78, 5. Neugebauer 77, 10. Finěk 45, 12. Plch 42.

MX2 – I. jízda: 1. Sandner (Rak./Motosport Chýnov), 2. Polák, 3. Sukup, 4. Dušek, 5. Jošt (SR), 6. Terešák, II. jízda: 1. Sandner, 2. Kovacs (Maď.), 3. Polák, 4. Šikyňa (SR), 5. Klein (Rak.), 6. Pancar (Slovin.). Celkově: 1. Sandner 50, 2. Polák 42, 3. Kovacs 33. Stav MR: 1. Sandner 110, 2. Vialle (Fr.) 94, 3. Šikyňa 92.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Žerava 44, 3. Stauefer (Rak.) 38. Stav MR: 1. Bartoš 150, 2. Žerava 132, 3. Toman 118.

Ženy: 1. Vítková 50, 2. Schnelzerová (Rak./Motosport Chýnov) 42, 3. Simonová 40. Stav MR: 1. Vítková 150, 2. Schnelzerová 114, 3. Laňková 106.