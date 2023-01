Včechna tři družstva na 4. - 6. místě Vimperské ligy sálovky měla možnost v posledním kole základní části zabojovat o poslední místo pro play off. Shodou okolností nastoupily všechny tři týmy proti soupeřům, kteří již měli semifinále jisté. Nakonec nikdo ze spodní trojice nebodoval, a tak si čtvrté místo zajistil celek Buccaneers F.C.

SK Čkyně - Tácek United 4:3 (2:1). Vojta 2, Král, Turek M. - Kryštof, Procházka, Bujok A.

Blbý Kopačky - Here for beer 9:5 (3:4). Paletář 4, Novotný 2, Pineau Š. 2, Benda - Filip 3, Čech Jakub, Chytrý.

Buccaneers F. C. - Tipsport 4:5 (1:3). Rod 2, Půbal F. 2 - Šíp Michal 3, Pešek, Vondrášek.

Nejlepší střelci: 12 - Šíp Michal (Tipsport). 11 - Paletář (Blbý Kopačky).

Konečná tabulka základní části:

1. Tipsport 4 0 1 38:21 12

2. Blbý Kopačky 4 0 1 39:26 12

3. SK Čkyně 4 0 1 25:18 12

4. Buccaneers F. C. 1 0 4 24:28 3

5. Tácek United 1 0 4 19:32 3

6. Here for beer 1 0 4 20:40 3

Soutěž tak již směřuje do své rozhodující fáze. Vše se odehraje v sobotu 21. ledna, kdy jsou na řadě nejprve semifinálové duely a hned po nich zápasy o celkové umístění.

Program zápasů o umístění (21. ledna): 13:00 Tipsport - Buccaneers F.C. (1. SF), 13:50 Blbý Kopačky - SK Čkyně (2. SF), 14:40 O 5. místo Tácek United - Here for beer, 15:30 O 3. místo poražení semifinalisté, 16:20 Finále.