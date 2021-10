BK Strakonice – KP Brno 59:79 (16:26, 26:37, 42:61). Body Strakonic: Horsáková 14, Rosecká 12, Kolegarová a Junková 11, Soukupová 5, Machytková, Vorlová a Vadlejchová 2.

„Gratuluji soupeři k vítězství o dvacet bodů. Nechytili jsme začátek zápasu a prohrávali 2:15 a 4:17. V průběhu druhé čtvrtiny jsme se však vrátili do utkání a chvilku to bylo o čtyři body. Poločas pak o jedenáct. My předvedli basketbal, který chceme hrát dál. Těší mě, že byly vyrovnané doskoky, což je ve srovnání s holkama z Brna pro nás dobrá vizitka. Škoda neproměněných vyložených šancí, které jsme měli. Bylo to velmi rychlé a bojovné utkání a musím naše holky za výkon pochválit. Prohrát s KP Brno, které patří do první čtyřky, o dvacet bodů, není vůbec špatný výsledek,“ shrnul utkání strakonický trenér Petr Martínek.

„Sice jsme vyhráli jednoznačným rozdílem, ale nebylo to takové, jak bychom si představovali. Vstoupili jsme do zápasu podle představ, bohužel poté, kdy se prorotovala hra, zpomalilo se to, nechali jsme domácí tým se zase chytit. Nechali jsme je dotáhnout na nějakých deset bodů, což by se nemělo stávat. Měli jsme v poločase vyhrávat o tolik, aby se pak jen dohrávalo. Naštěstí jsme do druhého poločasu opět vstoupili naplno a doskoky a jednoduchými koši dotáhli zápas do jednoznačného vítězství,“ dodal k utkání asistent trenéra KP Brno Jakub Nevrlý.