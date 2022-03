Body Písku: M. Svoboda 29, V. Sýkora 27, P. Šlechta 14, M. Špičák 6, J. Svoboda 4, M. Mach a L. Mikolášek 2. Trestné hody: 19/10:16/15. Trojky: 30/13:32/7. Doskoky: 36:53. Ztráty míčů: 8:5. Osobní chyby: 15:23.

"Domácím v sestavě chyběl klíčový pivot Bujnoch a všichni věřili, že v utkání můžeme uspět. První poločas byl spíše přetahovaná o každý bod a na obou stranách bylo spoustu nepřesností. I když Sršni působili jistějším dojmem a ve druhé čtvrtině si vypracovali osmibodový náskok, který bohužel nenavýšili, a dokonce se do přestávky ztenčil na 36:39 v náš prospěch. Bohužel Sršni do druhého poločasu nastoupili s tím, že se jim nemůže nic stát a přizpůsobil se tempu soupeře. Na rychlý protiútok z naší strany jsme mohli zapomenout, a když už jsme náhodou vyběhli, o míč jsme zase rychle přišli. Na obranné polovině to bylo ještě horší a náš press byla pouze stínová obrana bez jakéhokoliv tlaku. Domácí už šli přes nás, a to ještě nikdo nečekal, že v poslední desetiminutovce naše obrana zmizí úplně a hvězdou utkání jsme udělali domácího Kelara (v utkání trojky 7/6)," komentoval utkání písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Smutným faktem je, že tento hráč ve dvou vzájemných utkáních proti Písku nasázel 10 trojek, ve zbylých 17 utkáních 11. Nám dvakrát po dvaceti bodech, ve zbylých 17 utkáních 81. To jsou statistiky, které bohužel potvrzují naše venkovní výkony z nadstavby, kdy pro nás nebylo dostatečným varováním debakl ve Svitavách a zřejmě ani 61 bodů za poločas na Snakes Ostrava. Vzhledem k páteční prohře 91:84 tak jistě končíme na třetím místě tabulky a ve čtvrtfinále hraném na tři vítězná utkání narazíme právě na ostravský celek, se kterým ještě poměříme síly v pátek 18. března od 19 hodin v posledním kole nadstavby."

Výkon Sršňů v Novém Jičíně byl varováním před zbytkem sezony. "Tentokrát nemá cenu se trápit prohrou, vzhledem k domácí výhře Svitav nad favorizovanou Slavií Praha nic neřešila a třetí místo by na nás zůstalo i v případě úspěchu. Daleko větší starosti mi dělá náš výkon, který byl doslova ostudný a čtrnáct dní před play off to asi není to, čím bychom se měli prezentovat. Může se nedařit střelba, může nám upadnout míč, ale se složením našeho týmu nemůžeme rezignovat na obranu a přizpůsobit se stylu hry soupeře. Energie, kterou jsme do utkání dali, byla dobrá tak na druhou ligu. Doufám, že třetí varování z moravského cestování už bude dostatečné a do play off vletíme s úplně jiným elánem, protože jinak s námi bude zle," burcuje svůj tým Jan Čech.