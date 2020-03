Do kalendáře letošního ročníku přibyl oproti tomu předchozímu šestý díl. Na mapu poháru se po roční odmlce vrací Kardašova Řečice.

„Jsme za to moc rádi, tamní kluci byli v předchozích letech tradičními organizátory,“ pochvaluje si Pavel Rybařík ze Spolku jihočeských cyklistů, který zajišťuje provozní agendu seriálu a zastřešuje jeho samostatně organizované závody.

Kardašova Řečice se dokonce zařadila na úplný začátek programu Jihočeského MTB poháru. Ten měl původně odstartovat v Táboře, ovšem zdejší pořadatelé měli obavy z toho, aby byl v daném termínu už tak náročný terén trati u Lužnice způsobilý a bezpečný. Obvyklou startovní pozici proto přepustili právě „Kardašce“.

Do zahájení letošních klání v terénu sice nadále zbývá více než sedm týdnů, přesto i jejich stanovený obklíčila nejistota. Organizátoři si s tím ovšem prozatím hlavu nelámou a počkají, jak se situace vyvine. „Děláme mrtvé brouky a čekáme. Máme svoje nadšení, a to nakonec zdolá všechno,“ prohlásil s úsměvem Pavel Rybařík, ale už vážněji dodal. „Budeme samozřejmě dbát všech opatření, ale věřím, že se stav v zemi zlepší natolik, abychom mohli začít. Když bude potřeba, začneme později a případně program uzpůsobíme.“

První krok už pořadatelský tým chystá bez ohledu na situaci. „Máme představu, že zahájíme přihlašování do seriálu prozatím bez platby startovného, kterou bychom řešili později,“ informuje Pavel Rybařík. Podle jeho slov se pro letošní ročník navýšilo startovné na jednotlivé závody. Pro účastníky Jihočeského MTB poháru tak bude výhodné přihlásit se do celého seriálu. „To je pro nás prioritou, už jen proto, že to výrazně usnadňuje organizační záležitosti,“ doplnil. Velkou radost dělá Pavlu Rybaříkovi zvyšující se zájem o závody dětí od odrážedel počínaje po ty starší. „Například v kategorii žáků o sedmi do devíti let bylo víc než padesát závodníků, To už je pořádný hukot,“ libuje si.

S nadsázkou došlo i na téma připravenosti aktérů celého podniku. „Jaro je tady, mrazy brzy zmizí a individuální vyjížďky zakázané nejsou. Cyklisté tedy trénovat můžou,“ glosuje Pavel Rybařík. On i všichni další přívrženci Jihočeského MTB poháru nyní už jen vzývají kladnou odpověď na otázku: Zazní v sobotu 16. května v Kardašově Řečici toužebně očekávaný startovní výstřel?

PLÁNOVANÝ PROGRAM

Sobota 16. května: Kardašova Řečice.

Sobota 23. května: Tábor.

Sobota 6. června: Salačova Lhota.

Sobota 13. června: Chýnov.

Sobota 27. června: Kukle.

Sobota 15. srpna: Jistebnice.

Sobota 5. září: Soběslav (mistrovství Jihočeského MTB poháru).