První liga žen stihla před přerušením odehrát pět kol, po nichž Jihočešky figurují na osmé příčce tabulky. Naposledy se hrálo o víkendu 10. a 11. října, od té doby soutěže z důvodu pandemie koronaviru stojí.

Hráčky se tak v dlouhé vynucené pauze mohly připravovat pouze individuálně v domácích podmínkách. „Ono toho příliš dělat nešlo. Omezuje se to vlastně jen na udržování fyzičky prostřednictvím běhání a cvičení. Holky aspoň posílaly z chytrých hodinek a mobilů, kolik toho absolvovaly,“ podotkla Iva Jonová.

Od čtvrtka 3. prosince dochází k přechodu PES na stupeň tři, ale pro kolektivní halové sporty, kam samozřejmě spadají i basketbal, volejbal či florbal, se toho zatím moc nemění. „Pokud to dobře chápeme, po částečném rozvolnění budou smět do haly zatím jen individuální sporty do deseti osob s rouškami a dodržováním rozestupů, což není náš případ. Nehledě k tomu, že si nedokážu představit, jak bychom měli při hře roušku. I když se jedná o mladé sportovce, asi by se brzy udusili,“ kroutí hlavou koučka.

V současnosti už se jindřichohradecké házenkářky dvakrát týdně scházejí venku ve skupinách po šesti, od čtvrtka jich bude povoleno deset. „Vzhledem k tomu, že už je venku i přes den poměrně velká zima, můžeme pracovat zase jen na kondici. Kdybychom nacvičovali herní prvky s míčem, v chladu by hrozila zranění, především prstů na rukách. Takže čekáme na oficiální stanovisko, kdy se budeme smět vrátit do haly. Aspoň, že se teď už můžeme při dodržování opatření scházet přece jen ve větším počtu a můžeme být spolu,“ hledá Iva Jonová nějaká pozitiva.

Úsek soutěží Českého svazu házené v současnosti připravuje varianty, jak soutěže dokončit. „Co mám informace, na svazu existují dva návrhy. Aby se však stihl celý ročník dokončit, musí se začít po Novém roce s tréninkem v halách a zhruba od poloviny ledna pokračovat v rozehraných soutěžích. Bez herní přípravy s míčem to nepůjde, pauza je příliš dlouhá, ale jsme na tom všichni plus minus stejně,“ tvrdí.

V Dánsku právě startuje evropský šampionát žen, kterého se účastní i české házenkářky. Los jim přisoudil těžkou skupinu se Švédskem, Ruskem a Španělskem a tým kouče Bašného se navíc musí vypořádat s absencí šesti klíčových opor. Jaké šance národnímu celku přisuzuje hradecká trenérka?

„Budu jim pochopitelně fandit, ale máme i vzhledem k omluvenkám velmi těžkou skupinu. I když děvčata budou hrát nad své možnosti, nemusí to proti těžkým protivníkům stačit. Velkým úspěchem podle mě bude už samotný postup ze skupiny, což znamená aspoň jednoho protivníka dostat pod sebe. Na druhou stranu nevím, jak je to u soupeřek, jak jim koronavirus zkomplikoval přípravu na evropský šampionát. Mohou jim také chybět některé opory, takže asi těžko předjímat,“ říká Iva Jonová.

I. liga žen

1. HK Ivančice 5 5 0 0 157:114 10

2. Házená Kynžvart 4 4 0 0 151:78 8

3. Jiskra Havlíčkův Brod 5 4 0 1 145:126 8

4. Lions Hostivice 4 3 0 1 122:114 6

5. Tatran Bohunice 4 2 1 1 105:111 5

6. Jiskra Otrokovice 5 2 0 3 132:148 4

7. SHK Kunovice 5 2 0 3 127:146 4

8. Házená J. Hradec 5 2 0 3 139:163 4

9. 1. SC Bohumín 5 1 1 3 134:145 3

10. SK UP Olomouc 4 1 0 3 112:132 2

11. Sokol Kobylisy 4 0 0 4 109:124 0

12. Sokol Vršovice 4 0 0 4 87:119 0