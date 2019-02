Prachaticko – Okresní soutěže stolních tenistů mají za sebou další sadu zápasů. Některé týmy však ještě nemají dohrané zápasy z předchozích kol, a tak tabulky trochu zkreslují realitu.

OP I: Tatran Volary – Netolice 9:9. Vairich 3, Hrdonka a Steinbach 2, Fabián 1, debl – Krbeček a Nohava 3, Pižl a Martan, debl.



Sokol Lhenice B – TTC Zálezly 11:7. Fišerová a M. Špán 3, Halabrín st. 2, Petrovka, debly – Martínek 4, Jar. Trojan 2, Silovský.



Slávia Prachatice – Lhenice C 11:7. Mezera 4, Horčica 3, Brak 2, Schrenk, debl – Sivera st. 3, Hůrský, Kanaloš a Vondrák, debl.



TTC Zálezly – Mostové jeřáby Prachatice 5:13. Jar. Trojan a Martínek 2, debl – V. Klíma 4, P. Klíma a Kocourek 3, Hesoun 2, debl.



1. SK H.B. mostové jeřáby PT 9 7 1 1 0 101:61 ⋌24

2. TJ Sokol Lhenice B 8 7 0 1 0 85:59 ⋌22

3. TJ Netolice A 9 5 2 2 0 96:66 ⋌21

4. Ederstav Prachatice 8 5 1 2 0 84:60 ⋌19

5. Seaquist Löffler Čkyně 8 4 1 3 0 78:66 ⋌17

6. TJ Slávia Prachatice A 9 4 0 5 0 74:88 ⋌17

7. TJ Sokol Lhenice C 9 2 2 5 0 75:87 ⋌15

8. KST Tatran Volary 9 1 2 6 0 58:104 ⋌13

9. TJ Šumavan Vimperk B 8 1 2 5 0 58:86 ⋌12

10. TTC Zálezly 9 1 1 7 0 65:97 ⋌12



OP II: Netolice B – Vimperk C 3:15. F. Penc a L. Havel, debl – Skýpala a Havlíček 4, T. Ryska a Schwamberger 3, debl.

Horní Vltavice – Lenora 4:14. Š. Sekan 3, 1x skreč – Blaško 4, Vostřez a Hlouška 3, Kovář 2, debl.



1. TTC Libín Prachatice D 8 6 1 1 0 93:51 ⋌21

2. ST Křišťál Lenora 7 6 1 0 0 88:38 ⋌20

3. TJ Slávia Prachatice B 7 6 0 1 0 93:33 ⋌19

4. TJ Šumavan Vimperk C 8 4 1 3 0 82:62 ⋌17

5. SK ARBORE Volary A 7 4 1 2 0 70:56 ⋌16

6. SK Rohanov 7 2 0 5 0 48:78 ⋌11

7. TJ Sokol Lhenice D 6 2 0 4 0 51:57 ⋌10

8. TJ Netolice B 8 1 0 7 0 39:105 ⋌10

9. TJ ST Horní Vltavice 8 0 0 8 0 30:114 ⋌8



OP III: Strunkovice nad Blanicí B – Strunkovice nad Blanicí A 7:11. Novák 3, Weber a Komrska, debl, 1x skreč – Krakovič 4, Šnejdar 3, Jiráň 2, M. Diviš, debl.



Slávia Prachatice C – Libín Prachatice E 17:1. Carvan, Lang a Břicháček 4, Kadlec 3, debly – Mikoláš.



Ktiš – Sokol Zdíkov 8:10. J. Mikula 4, P. Mikula a Hůrský, debly – Černý, Nový a F. Kraml 3, P. Kraml.



Lhenice E – Netolice C 18:0. Březinová, T. Novotná, J. Novotná a K. Fišerová 4, debly.



1. SPV Strunkovice nad Bl. A 9 8 1 0 0 127:35 ⋌26

2. TJ Slávia Prachatice C 8 7 1 0 0 108:36 ⋌23

3. TJ Sokol Lhenice E 8 6 0 2 0 103:41 ⋌20

4. TJ Sokol Zdíkov 8 4 1 3 0 67:77 ⋌17

5. SK Ktiš 7 4 0 3 0 70:54 ⋌15

6. SPV Strunkovice nad Bl. B 9 2 0 7 0 71:91 ⋌13

7. SK ARBORE Volary B 7 2 1 4 0 53:73 ⋌12

8. TTC Libín Prachatice E 8 1 0 7 0 17:127 ⋌10

9. TJ Netolice C 8 0 0 8 0 30:112 ⋌8