Zdíkov – Slavia Prachatice 15:3. Nový 4, Martan a Černý 3, F. Kraml 2, O. Kraml 1, debly – Kozel 2, Pešek 1.

Vimperk B – Netolice 15:3. Fuchs a Kortus 4, Rejšek a Icha 3, debl – Krbeček 2, debl.

Libín Prachatice D – Lenora 16:2. Hesoun, Čejka a R. Horčica 4, Medek 2, dely - Hlouška a Bandík.

Aptar Čkyně / Zálezly – Arbore Volary 17:1. Jar. Trojan a Jirotka 4, Kavlík a Martínek 3, debly, 1x skreč – Lorenčík 1.

OKRESNÍ PŘEBOR II

Vimperk C – Lenora B stále neodehráno.

Soutěž měla o víkendu volno

OKRESNÍ PŘEBOR III

Arbore Volary B – Arbore Volary C 13:5. Čutka, Tržil, Friedecký a Špeta 3, debl – J. Svintek 3, V. Svintek 1, debl.

Tatran Volary B – Sokol Zdíkov C 7:11. Prokeš 3, Michal Sedlák a Capůrka 2 – Žlábek 4, Lutovský 3, Marko a Vozandych 1, debly.

Slávia Prachatice C – Vitějovice odloženo.