Prachaticko – Okresní soutěže družstev stolních tenistů tentokrát odehrály v každé soutěži jen minimum zápasů. A zrovna v nejvyšší soutěži jde o pořádné překvapení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Klíma

OP I: TTC Zálezly – Netolice 11:7. Jar. Trojan a Martínek 4, Silovský a Jiří Trojan, debl – Nohava, Krbeček a T. Havel 2, debl.



1. TJ Sokol Lhenice B 10 9 0 1 0 107:73 ⋌28

2. SK H.B. mostové jeřáby PT 10 8 1 1 0 114:66 ⋌27

3. Ederstav Prachatice 9 6 1 2 0 95:67 ⋌22

4. TJ Netolice A 10 5 2 3 0 103:77 ⋌22

5. Seaquist Löffler Čkyně 10 4 1 5 0 91:89 ⋌19

6. TJ Slávia Prachatice A 9 4 0 5 0 74:88 ⋌17

7. TJ Sokol Lhenice C 10 2 2 6 0 81:99 ⋌16

8. TTC Zálezly 10 2 1 7 0 76:104 ⋌15

9. KST Tatran Volary 9 1 2 6 0 58:104 ⋌13

10. TJ Šumavan Vimperk B 9 1 2 6 0 65:97 ⋌13



OP II: Lhenice D – Rohanov 8:10. A. Dubravcová 4, T. Novotná a J. Novotná, debly – M. Rychtář a Šťastný 3, Rejšek a J. Rychtář 2.



1. TTC Libín Prachatice D 8 6 1 1 0 93:51 ⋌21

2. SK ARBORE Volary A 9 5 2 2 0 89:73 ⋌21

3. ST Křišťál Lenora 7 6 1 0 0 88:38 ⋌20

4. TJ Slávia Prachatice B 8 6 0 2 0 101:43 ⋌20

5. TJ Šumavan Vimperk C 9 4 2 3 0 91:71 ⋌19

6. SK Rohanov 8 3 0 5 0 58:86 ⋌14

7. TJ Sokol Lhenice D 7 2 0 5 0 59:67 ⋌11

8. TJ Netolice B 8 1 0 7 0 39:105 ⋌10

9. TJ ST Horní Vltavice 8 0 0 8 0 30:114 ⋌8



OP III: Arbore Volary B – Libín Prachatice E 18:0. Voráček, Tržil, Friedecký a Špeta 4, debly.



Arbore Volary B – Slávia Prachatice C 10:8. Voráček a Kutlák 3, Friedecký 2, Čutka, čtyřhra – L. Lang 3, V. Carvan 2, Břicháček a R. Kadlec, čtyřhra.



1. SPV Strunkovice n. Bl. A 10 9 1 0 0 145:35 ⋌29

2. TJ Slávia Prachatice C 10 7 1 2 0 122:58 ⋌25

3. TJ Sokol Lhenice E 9 6 1 2 0 112:50 ⋌22

4. SK ARBORE Volary B 10 5 1 4 0 97:83 ⋌21

5. TJ Sokol Zdíkov 9 4 2 3 0 76:86 ⋌19

6. SK Ktiš 9 5 0 4 0 82:78 ⋌19

7. SPV Strunkovice n. Bl. B 9 2 0 7 0 71:91 ⋌13

8. TTC Libín Prachatice E 9 1 0 8 0 17:145 ⋌11

9. TJ Netolice C 9 0 0 9 0 32:128 ⋌9