Kde a jak vznikla myšlenka pomáhat s individuální přípravou sportovcům?

S nápadem jsem si pohrával už při nástupu na vysokou školu. Tenkrát jsem z časových důvodů musel přestat hrát aktivně fotbal, ale stále mě to k němu táhlo. Seznámil jsem se s dnes už výborným kamarádem Lubošem, který fotbal ještě hrál. V podstatě se mi svěřil do rukou a začal jsem ho individuálně připravovat. Chodili jsme cvičit, běhat a také jsme zlepšovali jeho herní činnosti, které měl ale vždycky perfektní (smích). Po čase se k nám přidalo i pár rekreačních sportovců. Naší skupině jsme začali říkat Čuryteam. Pak ale vše přerušily prázdniny a následně koronavirus.

Co se dělo potom?

Letos o prázdninách mě moje přítelkyně, shodou okolností také fotbalistka, poprosila o pomoc s přípravou týmu ABC Braník, kde hraje. Začal jsem docházet na tréninky a staral se o jejich kondiční a silovou přípravu. Nabídl jsem i individuální tréninky a pár holek souhlasilo. Za několik dnů mi napsali i moji kamarád z Budějovic a Jindřichova Hradce se zájmem o spolupráci.

A díky vysokému zájmu jste se domluvil s Tomášem na spolupráci?

Ano. Vnuklo nám to nápad vytvořit instagramový profil, kam budeme přidávat sportovce, o které se ,,staráme“. A aby se návštěvník i něco dozvěděl, rozhodli jsme se začít přidávat i edukační materiál. Pak už bylo všechno hrozně rychlé, vymysleli jsme název, poprosili jednoho šikovného grafika o logo a stránku spustili.

Jaká je přesně náplň vaší sportovní práce?

Celá moje práce se točí kolem fotbalu. Dělám individuální přípravu fotbalistů a fotbalistek. Společně pracujeme na stimulaci pohybových schopností – síla, rychlost, vytrvalost a na rozvoji fotbalových dovedností. Také stále kooperuji se zmiňovaným ženským fotbalovým týmem.

A čemu se věnuje Tomáš?

Můj kolega se věnuje fitness. Tvoří svým klientům tréninkové a jídelní plány na míru.

Jaké jsou vaše největší přednosti a v čem zase vyniká Tomáš Rubek?

Myslím si, že moje silné stránky jsou disciplinovanost, cílevědomost a pracovitost. Když si něco usmyslím, tak si za tím jdu. To platí i při práci se sportovci. Když za mnou někdo přijde s tím, že se chce vrátit po nemoci do základní sestavy, tak ho tam prostě dostanu. Tomáš je mi v hodně věcech podobný, asi i proto zatím dokážeme spolupracovat. Snaží se hledat adekvátní řešení, je zapálený pro věc a nikdy se nevzdává.

Láká vás zahraniční stáž?

Už od mala jsem si dával vysoké cíle a houževnatě si za nimi šel. S tím souvisí i má odpověď na otázku. Zahraniční angažmá je pro mě asi ta nejvyšší kariérní meta a rád bych jí jednou dosáhl. Na druhou stranu jsem si vědom, že přede mnou stojí ještě obrovský kus práce.

Takže je stále co zlepšovat?

Člověk nikdy nemůže říct, že zná nebo umí všechno. Vždy se snažím být maximálně pokorný. Raději řeknu, že něco nevím a dohledám si to, než abych si z paty tahal nesmysly. Tohle je bohužel nešvar dnešní doby. Jsou u nás stovky rádoby trenérů, kteří si myslí, že oni vědí všechno nejlíp. Buď se najdou naprosté rychlokvašky, nebo ti, kteří se už dvacet let neposunuli z místa. Já se snažím nekopírovat cestu někoho druhého, ale vyšlapávám si svojí. Neustále se vzdělávám a to je podle mě klíč k úspěchu.

Pracujete pouze v Budějovicích?

Kromě Českých Budějovic ještě v Praze a v dojezdových vzdálenostech.

Staráte se jen o fotbalisty?

Ano, v současné chvíli se starám pouze o fotbalisty.

Co vás na téhle práci baví nejvíc ze všeho?

Teď budu mluvit asi za většinu trenérů napříč sporty. Nejvíc mě baví, když vidím radost z tréninku a zlepšení sportovců. Někdy jsou to jen malé krůčky, jindy zase naopak velké skoky.

Jsou všichni ochotní spolupracovat? Nebo se mezi nimi najdou i línější jedinci?

Naštěstí všichni makají na sto procent. Samozřejmě, že ne každý den se člověku chce. Ale na tréninku pokaždé odevzdají maximum vyžadovaného úsilí, protože dobře vědí, že všechno dělají pouze pro sebe.

Plácnete si s každým, nebo si pečlivě sportovce vybíráte?

Studuju dva obory, dále mám dvě brigády – mám velké plány do budoucna, snažím se nezanedbávat mojí přítelkyni s rodinou, každý den se vzdělávám a v neposlední řadě pracuju dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. Času mám tedy pramálo. Stane se, že nemůžu vzít každého.

Musel jste i odmítnout?

Naposledy jsem musel odmítnout nabídku na pozici kondičního trenéra v jednom hokejovém klubu. Zde to nebylo ani tak časově, ale spíš kvůli mému nynějšímu zaměření na fotbalisty. Nicméně nabídku jsme nechali otevřenou a uvidíme v nadcházející sezoně.

Nabízíte sportovcům i úpravu jídelníčku?

Pokud si neví rady, tak nastavíme hodnoty makroživin a upravujeme podle situace. Pakliže má zájem přímo o jídelníček, tak ho odkazuji na svého kolegu a ten s nimi řeší další postup.

Řešíte regeneraci, finance a v životě sportovců další důležité věci?

Snažím se sportovce během tréninků i vzdělávat, takže informace okolo kvalitní regenerace dostanou a vědí co a jak. Mají-li jakýkoliv problém, tak píšou a společně to řešíme. Jsem typ člověka, co si nerad říká o peníze. Dlouhou dobu jsem fungoval úplně zadarmo. Nepřišlo mi vhodné, abych si ve svých začátcích něco účtoval. I nyní tuhle práci nedělám s vidinou zisku horentních sum. Vždy se cena odvíjí od toho, co klient potřebuje, ale zatím nikdy nepřesáhla osm set korun za měsíc. Ať se, kdo chce, přesvědčí sám.

Jak?

Máme instagramový profil @trainingbytm, zde nás může kdokoli kontaktovat.

Jak dlouho trvá trénink?

Délka tréninkové jednotky se odvíjí od potřeb sportovce a toho, co potřebujeme během tréninku stihnout. Snažíme se nikdy nepřekračovat devadesát minut. V průměru nám trénink zabere hodinu.

Využíváte při trénincích moderní technologie?

Zatím ne. Náš koncept je teprve v začátcích a spíš se soustředíme na nákup běžného vybavení pro naše tréninky. Do budoucna určitě moderní technologie plánujeme a využívat budeme.

Jaké máte plány a cíle do budoucna?

V hlavě se mi už nějaký čas rodí nápad na věc, která nemá v České republice obdoby. Je to ještě v plenkách, tak bych nerad prozrazoval víc detailů. Nyní sháním finance, sponzory a schopné lidi, u kterých uvidím potenciál, bude se jim můj nápad líbit a budou ochotni pracovat.

Kdy byste projekt mohl spustit?

Doufám, že do dvou let už bude tato ,,agentura“ naplno fungovat. Pokud bude někoho zajímat, jak se můj nápad rozvíjí, tak doporučuji sledovat náš instagramový profil.

Abychom se v závěru roku nebavili je o práci, těšíte se na Vánoce?

Ano, těším se, především kvůli té poklidné atmosféře. Nikdo se nikam nežene, alespoň na jeden večer zavládne všude klid a každý si užívá čas s rodinou. Tímto bych chtěl Vám a všem čtenářům popřát šťastné a veselé Vánoce, doplněné úspěšným vstupem do nového roku.

Zvažovali jste otevření vlastního fitness centra?

O tom jsme zatím neuvažovali, ale do budoucna je to velmi zajímavá myšlenka. Nyní máme i vzhledem k současné koronavirové situaci velký problém sehnat jakýkoliv prostor pro naše tréninky. Naštěstí alespoň mně vychází jeden fotbalový klub vstříc a můžeme využívat jejich travnaté hřiště. V době zavřených fitness center jsme navštěvovali workoutová hřiště a snažili se situaci zvládnout. Proto by vlastní fitness centrum bylo určitě řešením.