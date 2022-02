Volejbal ve špičkovém balení nabídl už sobotní semifinálový program. Oba duely nabídly mimořádně urputné a dramatické boje. Relativně snadnější cestu do nedělního finále naznačuje vítězství volejbalistek liberecké Dukly, které přehrály soupeřky z Olomouce ve čtyřech setech, ale samotný průběh utkání donutil favorita zpod Ještědu k maximálnímu úsilí. Druhé semifinále mezi KP Brno a Olympem Praha se protáhlo dokonce do tie-breaku. Vítězná euforie nakonec zavládla v šatně Brňanek, které nejprve vyrovnaly na 2:2 na sety a následně ovládly i rozhodující páté dějství. Také Královo Pole naplnilo postupem do finálového duelu papírové předpoklady.