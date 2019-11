Turnaj se hraje na počest tragicky zesnulého spoluzakladatele novodobého kulečníku na Prachaticku Radka Nechoďdomů. Tentokrát se sešlo šestnáct hráčů, kteří změřili síly ve hře na osm koulí s evropskými pravidly. Do čela čtyř základních skupin byli nalosováni hráči podle umístění z předchozího ročníku a další k nim dolosováni. Skupiny se hrály na dvou stolech systémem každý s každým na čtyři vítězné hry. Ze skupin pak postupovali vždy nejlepší dva hráči do vyřazovacích čtvrtfinálových bojů.

Základní skupiny přinesly jedno velké překvapení. Tradiční minimálně semifinalista, ale spíše finalista, Petr Friedek skončil ve skupině C na třetím místě a turnaj pro něho předčasně skončil. Jinak postupovali hráči, od kterých se to čekalo.

Čtvrtfinálové zápasy se již hrály do pěti vítězných bodů Nejprve Petr Mašek porazil Pavla Jandu 5:2 a na vedlejším stole po velké bitvě Roman Zikmund Františka Kasla 5:4. Třetí čtvrtfinále svedlo do souboje již tradiční dvojici a Josef Zíka porazil Aleše Nechoďdomů 5:3. „Aleš na mě má hroznou smůlu. Narazili jsme na sebe snad již počtvrté v řadě a pokaždé jsem šel dál já,“ komentoval postup s úsměvem Josef Zíka. Čtvrtým semifinalistou se stala Eva Mašková, která si poradila 5:1 s Jiřím Vodičkou.

Od semifinále se hrálo na šest vítězných zápasů. Skvělou formu potvrdil strakonický Petr Mašek, který porazil R. Zikmunda 6:1. Ve druhém semifinále si netolický J. Zíka poradil s E. Maškovou 6:2. Souboj o třetí místo pak pro sebe získal Roman Zikmund ve zkrácené hře 4:3.

Do finálové série lépe vstoupil Josef Zíka, šel po první hře do vedení, ale Petr Mašek byl tentokrát neporazitelný a závěrečný souboj nakonec vyhrál přesvědčivě 6:2. V celém turnaji ztratil pouhých šest her a zaslouženě slavil vítězství. Ale neslavil jen on, pořadatel turnaje František Kasl se v těchto dnech dožívá kulaté šedesátky, a tak další gratulace směřovaly od všech hráčů právě k němu.

„Super turnaj, měl výbornou kvalitu. A já jsem upřímně dojatý. Dostal jsem od hráčů nádherné tágo. Díky moc všem,“ dodal k turnaji František Kasl a jedním dechem všechny pozval na kulatý dvacátý ročník populárního klání.