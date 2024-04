/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prachatický plavecký bazén přivítá o víkendu první ligové kolo této sezony v podvodním hokeji. Pro sportovní fanoušky z okolí naprostá novinka, proto si pojďme přiblížit, co se pod názvem podvodní hokej skrývá a na co se mohou fanoušci těšit.

Utkání v podvodním hokeji. | Video: Matěj Koudelka - Narwhals Praha

Do Prachatic míří ligový turnaj v podvodním hokeji.Zdroj: Matěj Koudelka - Narwhals Praha„Podvodní hokej je týmový sport, který se odehrává na dně bazénu. Tým tvoří zpravidla šest hráčů ve vodě, jejichž společným cílem je dostat puk do soupeřovy brány. Další maximálně čtyři hráči mohou sedět na střídačce. Střídání často probíhá ze strany hřiště, tudíž hráči celou dobu takzvaně šlapou vodu. Výbavu hráčů tvoří maska, šnorchl, ploutve, malá hokejka do jedné ruky, ochranná rukavice a rozlišovací čepička, podobná jako na vodní polo. Puky jsou rovněž speciální. Jsou vyrobeny z olova potaženého pryží,“ uvedla základní informace k podvodnímu hokeji spoluorganizátorka turnaje v Prachaticích Kateřina Hnilicová z týmu Narwhals Praha.

Podobně jako v řadě kolektivních sportů jde o to, kdo nastřílí více gólů. Pod vodou však má hra svá specifika. „Hra začíná zvukovým signálem, po kterém proti sobě týmy vystartují od krajů bazénu k puku, který je přesně uprostřed hrací plochy. Pak už začíná lítý boj o puk. Týmy hrají podle předem rozmyšleného herního plánu. Každý hráč by měl vědět, kde se má pohybovat, co má s pukem dělat, komu má přihrát, protože komunikace pod vodou není téměř možná. Situaci jim navíc znesnadňuje absence vzduchu, která může zhatit kdejakou gólovou šanci,“ hovořila o podvodním hokeji Kateřina Hnilicová a pokračovala: „Jedná se o bezkontaktní sport. Jakýkoli dotyk puku jinou částí těla či výstrojí kromě hokejky je pískán jako faul. Zároveň se ani hráči nesmí mezi sebou jakkoli dotýkat či pošťuchovat. Na dodržování pravidel dohlíží zpravidla dvojice, výjimečně trojice rozhodčích přímo ve vodě, kteří spolupracují s rozhodčím na suchu a pomocí zvukové signalizace přerušují hru, pokud zaznamenají hru proti pravidlům. Označí viníka, vyhodnotí závažnost faulu a řídí další rozehrávku. Délku trvání jedné hry u nižších soutěží většinou stanoví organizátor. Na ligových utkáních to bývá okolo 12 minut. Velké soutěže, jakými jsou například mistrovství světa, mají zápasy stanovenou délku hry dle oficiálních pravidel podvodního hokeje a to na 2x15 minut.“

První změny v kádru Motoru, v klubu končí Hrachovina, Gulaši, Štich a Vopelka

Do Prachatic míří ligový turnaj v podvodním hokeji.Zdroj: Matěj Koudelka - Narwhals PrahaPodobně jako v jiných sportech se soutěží v různých kategoriích. „U nás v Česku soutěžíme ve třech kategoriích a to Junioři do 15 let, Ženy a Mix, což jsou převážně mužské týmy, které mohou doplnit ženy. Ve světě, obzvláště v zemích, kde se podvodní hokej hraje na vysoké úrovni, je kategorií více, a to U15, U19, U24, Elite muži, ženy a Masters muži, ženy,“ doplnila K. Hnilicová.

V Česku se od roku 2022 hraje Liga podvodního hokeje. „Účastní se jí prozatím tři kluby z Prahy, Plzně a Českých Budějovic a její součástí jsou tři ligová kola. O propagaci českého podvodního hokeje ve světě se starají týmy z Českých Budějovic a Prahy organizací mezinárodních turnajů. Tým Serrasalmus z Českých Budějovic v dubnu tohoto roku již popatnácté pořádá turnaj BUD PIG CUP, který se těší velké oblibě. Každoročně se ho účastní přes 20 týmů z celého světa a patří k velmi vyhledávaným evropským turnajům. O něco méně tradiční, ale také hojně navštěvovaný je turnaj PRAGADISE CUP pořádaný pražským týmem Narwhals. Na podzim tohoto roku se hraje jeho pátý ročník,“ uvedla k soutěžím K. Hnilicová a doplnila: „Vzhledem k nízké četnosti soutěží u nás čeští podvodní hokejisté často dojíždí na turnaje mimo republiku. Kromě účasti na přátelských turnajích se české reprezentační výběry účastnily několika šampionátů. Například české ženy na ME v Istanbulu v roce 2008 a v Portu v roce 2010, ženský i mužský výběr na Euroklubech v Římě v roce 2014, či ženský výběr na Euroklubech v Berlíně v roce 2023. Letos v květnu se mužsky a ženský tým zúčastní Euroklubů v italském Rimini. Ač naše týmy většinou obsazují spodní příčky výsledkové listiny, patří stále mezi konkurenceschopné.“

Jihostroj před rekordní návštěvou vyhrál 3:1. V sérii je stav 2:0 na zápasy

Do Prachatic míří ligový turnaj v podvodním hokeji.Zdroj: Matěj Koudelka - Narwhals PrahaV jižních Čechách působí Serrasalmus České Budějovice. „Stále nabírá nové členy do všech svých kategorií, a to Junioři – děti a mládež ve věku 10 až 15 let, Ženy a Muži. Je třeba především projevit zájem a chodit na tréninky, pak si může zahrát úplně každý,“ zve do bazénu Kateřina Hnilicová.

První ligové kolo se hraje v Prachaticích. Proč zrovna zde, když v místním bazénu nepůsobí žádný klub? Je to dostupností, lokalitou, prostředím? „Je to kombinace všeho možného. V České republice je velmi málo bazénů vhodných pro podvodní hokej. Pro hru potřebujeme dostatečnou hloubku, ploché dno, sledujeme například také povrch dna bazénu. Jelikož si pronájem bazénu hradíme sami, sledujeme také finanční náročnost, protože mezi cenami pronájmu bazénů jsou velké rozdíly. Pro některé akce jako například soustředění navíc poptáváme také možnost dostupného ubytování v okolí. Prachatický bazén splňuje všechny požadavky pro organizaci turnaje a s tímto místem máme jen pozitivní zkušenosti z minulých akcí,“ doplnila k akci v Prachaticích její spoluorganizátorka.

A co vše a v jakých časech v Prachaticích uvidíme? „Zápasy se hrají v sobotu 6. dubna od 9 do 12 hodin. Hrají se na dvou hřištích zápasy v kategoriích MIX, ŽENY a JUNIOŘI,“ doplnila Kateřina Hnilicová.