Po dlouhé pauze se v Prachaticích hrálo svižné a bojovné utkání s řadou šancí na obou stranách. Do vedení šli ve 12. minutě z přesilovky hosté, ale domácí celek během půl minuty srovnal. Ve druhé třetině se za brankou hostů strhla bitka, došlo na rozdělení trestů a z následné přesilovky šli do vedení domácí Horalové. Ihned po začátku posledního dějství však hosté stav srovnali a za necelé dvě minuty šli dokonce do vedení. Domácí se snažili o vyrovnání, nastřelili tři tyčky, ale hodně nebezpeční byli z brejků i hráči Plzně. O všem se rozhodlo půl minuty před závěrečnou sirénou, kdy hosté pečetili svou výhru střelou do prázdné branky.

Po utkání bylo na domácích hráčích znát, že jim dlouhá zápasová pauza dala pořádně zabrat. „Dlouhá přestávka je znát. Navíc byl tentokrát soupeř rychlý a houževnatý. Přijel mladý a běhavý tým. Naopak my jsme tak trochu již těžkotonážníci a pohyb soupeře nám dělal chvílemi problémy. Kluci z Plzně zahráli dobře a výhru si zasloužili. Nám tam nějaké šance nepadly. Musíme zabrat a snad to příště bude lepší,“ komentoval utkání prachatický kapitán Jan Turek.

Domácí vedli po dvou třetinách 2:1, ale pak přišel nepochopitelný výpadek v úvodu třetího dějství. „Zaspali jsme vstup do třetí třetiny. Obránce nám vyběhl moc dopředu a již jsme to nedokázali vrátit zpátky. Dostali jsme gól, chvíli na to další a už jsme tahali těžké nohy. Snažili jsme se to ještě obrátit, měli i šance, ale gól již nedali. Je to škoda,“ dodal ke třetí třetině Jan Turek.

O tom, že to remíza mohla být, hovoří i to, že domácí ve třetí třetině trefili třikrát konstrukci plzeňské branky. „Je to tak. Možná by si zápas zasloužil remízu a nějaké prodloužení pro skvělé diváky. Ale nestalo se a my gratulujeme soupeři k vítězství. Kluci z Plzně si za výhrou šli, běhali, makali a bylo to pro ně zasloužené vítězství,“ zakončil hodnocení utkání domácí kapitán.

HBC Highlanders Prachatice – HBC Plzeň B 2:4 (1:1, 1:0, 0:3). Branky: L. Paule a R. Sitter – R. Poláček 2, L. Banýr a T. Chramosta.