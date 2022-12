Vimperská liga v sálové kopané bude mít letos obsazení šesti mužstvy. Mezi tradiční účastníky patří již mnoho let týmy Tipsport, Tácek United, SK Čkyně a Buccaneers F. C., které se poperou o ty nejvyšší příčky i letos. Tyto čtyři celky doplní dva nově vzniklé týmy, a to Blbý Kopačky a Here for beer.

Přihlášené týmy se utkají systémem každý s každým. Novinkou letošního ročníku je play off. Po základní části se utkají čtyři nejlepší v semifinále a poté se vítězové semifinálových zápasů střetnou ve finále a poražení semifinalisté sehrají utkání o 3. místo. Celky, které skončí po základní části na 5. a 6. místě se utkají v závěrečném kole v souboji o 5. místo.

První kolo je na programu již tuto neděli 4. prosince s tímtoprogramem: SK Čkyně - Blbý Kopačky (13:00), Here for beer - Buccaneers F. C. (13:50), Tipsport - Tácek United (14:40).

Autor: Michal Uhlík ml.