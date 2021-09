Do padesátimetrového kopce plného technických překážek se bez rozjezdu pustí zhruba stovka odvážných jezdců. Mezi hlavní favority bude patřit vítěz posledních čtyř ročníků závodu mnohonásobný mistr republiky a také dvojnásobný vicemistr světa v motokrosu, ale teď už především hvězdička Rallye Dakar Martin Michek. „Jsme rádi, že k nám Martin každoročně jezdí. Je nejen výborný závodník, ale dokáže i bavit fanoušky,“ oceňuje ředitel závodu Evžen Zadražil.

Největším soupeřem mu bude zkušený jezdec hardendura Roman Körber. Mezi hlavní favority kategorie Trial bude patřit letošní juniorský mistr Evropy, mistr České republiky a aktuálně průběžný lídr španělského šampionátu v této disciplíně David Fabián. „Fanoušci se mohou těšit rovněž na autogramiádu všech předních jezdců,“ připomíná Zadražil.

Bojovat se bude také v kategorii historických motocyklů ČZ a dětí do patnácti let. Připraven je i pestrý doprovodný program a bohaté občerstvení. Tréninky začínají v Chýnově v 9.30, hlavní závod ve 13.00. Vstupné činí 100 korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma.