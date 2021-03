V první půli přitom vůbec nic nenasvědčovalo pozdějšímu vývoji, který po změně stran zcela jednoznačně režíroval mladý soubor z Baťova města.

Úvodních třicet minut nabídlo herně i co do skóre zcela vyrovnaný průběh. Žádný ze soupeřů si nedokázal vytvořit větší než dvoubrankový náskok a nakonec se do kabin odcházelo za nerozhodného stavu 15:15.

Hned na začátku druhého poločasu sice Stellnerová poslal domácí tým do vedení, ale pak už úřadoval pouze Zlín. Ten si několikabrankovými šňůrami postupně vytvořil komfortní náskok, který na konci duelu představoval propastný rozdíl deseti gólů.

Kateřina Hromádková, trenérka Sokolu Písek: „První půle přinesla zcela vyrovnaný souboj, tahalo se to o každý gól a my navíc zahodili ještě několik jasných šancí. Co však z naší strany následovalo po změně stran, vůbec nechápu. Najednou jsme postrádali nasazení, bojovnost a nenašel se nikdo, kdo by to vzal na sebe. Působili jsme úplně odevzdaně. Přestala nám fungovat defenzivní činnost, srážely nás laciné góly a frustrace se zřejmě promítla i do útočných aktivit. Je pravda, že nám v obraně výrazně chyběla Míša Hauserová, ale na to se v této divné době, kdy stále někdo v sestavě schází, nejde vůbec vymlouvat. Kdybychom byli horší od začátku, mohlo to být způsobené nerozehraností po delší pauze, protože na rozdíl od Zlína jsme naposledy hráli 6. března, ale takhle pro to nemám žádné vysvětlení. Nevyšlo nám vůbec nic, ve druhé půli jsme předvedli nejhorší výkon v celé sezoně.“

Tým od Otavy sice po porážce zůstává osmý, ale vítězky na něj už ztrácejí jen dva body a mají zápas k dobru. Další interligový duel čeká písecké házenkářky v sobotu 3. dubna ve slovenské Šaľe.

Sokol Písek – Handball PSG Zlín 23:33 (15:15)

Branky: Pokorná 7/1, Kubišová 4, Stellnerová 4, Chlupová 3, Boorová 2, Pešková 2/2, Součková 1 – Daňková 8, Kříčková 5, Minarčíková 4/3, Sedláčková 3, Sekulová 3, Kolářová 2, Polomíková 2, Zemanovičová 2, Herbočková 1, Holíncová 1, Hvozdenská 1, Štipčáková 1. Sedmičky: 5/3:3/3. Vyloučení: 3:3. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát.