Ve starších juniorech na 400 kraul byl Marek Matoušek (PlČB) třetí výkonem 4:14,92, kterým je letos v kraji druhý a v historické tabulce mužů dvanáctý. V mladších skončil osmnáctý Jan Brůna (rovněž PlČB) za 4:33,88 (letos třetí v kraji). Poslední šli do boje polohovkáři - Simona Marešová (JH) byla čtvrtá výkonem 2:29,30, čímž vyrovnala svůj vlastní nejlepší výkon roku v kraji, sedmý v historické desítce, a Jan Zástava (Písek) na finálovém 6. místě zaplaval čas roku 2:17,08.

V rozplavbách Jihočeši zaplavali pět absolutně nejlepších letošních výkonů v kraji v dlouhém bazénu. O dva se postaral starší junior Jiří Václavík (17, Fezko) - na 50 kraul byl dvanáctý se 25,41, na 100 motýlek devátý za 59,57. V mladší kategorii se do čela žen na 50 kraul vyhoupla Eliška Vokatá z Fezka časem 27,48, kterým byla čtvrtá jako nejlepší 15letá na startu. Tímto výkonem byla třetí v kraji všech dob. V odpoledním finále skončila pátá v ještě lepším čase 27,28 a v historické tabulce kraje už je před ní jen písecká Adéla Kracíková se 27,13 z roku 2017, tehdy čtrnáctiletá. Na 100 motýlek byla Eliška ve finále pátá za 1:05,93.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.