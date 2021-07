Písek se alespoň na týden proměnil v město plážového volejbalu. Hráči a hráčky, kteří se rozjeli do svých domovů, budou držet palce českým párům, které jsou na olympijských hrách v Tokiu, škoda, že mužský pár Perušič - Schweiner musí řešit potíže s nákazou Covid - 19…

Písečný kurt byl v Písku plný dětí | Foto: Deník/ Lucie Holkupová

"Všechno důležité se odehrávalo ve sportovním městském areálu na kurtech plážového volejbalu v Písku," rekapituluje velmi vydařený kemp jeho organizátorka a ředitelka Dita Šimůnková. V týdnu od 12. do 16. července se na písečných kurtech pohybovaly děti od 8 do 15 let. "K dopolednímu a odpolednímu tréninku se děti mohly věnovat i výuce angličtiny a plavaly v bazénech na plovárně U svatého Václava."