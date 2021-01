V sobotním duelu 14. kola hostily hráčky Písku poslední Hodonín, který nezískal ještě ani bod. Jihočešky nakonec roli favorita potvrdily a zvítězily 29:21.

Neměly to ale vůbec jednoduché, když ještě na začátku druhé půle Písečanky o dva góly prohrávaly. „Vítězství o osm branek vypadá jednoznačně, snadný zápas to ale nebyl. Nakonec jsem za konečný výsledek ráda,“ potvrdila trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

Domácí Sokolky vedly nad Hodonínem v poločase o jeden gól 13:12. Po přestávce pak hostující hráčky využily oslabení píseckého celku a otočily na 15:17.

Písek zápas zlomil v poslední čtvrthodině a nakonec dokráčel k jasné výhře.

„Zlepšily jsme se v obraně, se kterou jsme se do té doby dost praly, a podržela nás taky brankářka Regina Kržová. Díky tomu jsme se dostaly do trháku,“ popsala trenérka zlomové okamžiky utkání.

Hodonín v lize dosud nevyhrál, na jihu Čech se ale prezentoval v dobrém světle. „My jsme soupeře za žádného outsidera rozhodně nepovažovaly. Věděly jsme, že hráčky Hodonína mají individuální kvalitu a je těžké se na ně připravit,“ uvedla Hromádková.

Hráčky Písku ale dokázaly Hodonín porazit podruhé v sezoně a ve značně neúplné tabulce poskočily Jihočešky na šesté místo.

Celkově ale trenérka Hromádková s průběhem sezony moc spokojená není. „V téhle době těžko mohu být. Je složité se koncentrovat na zápasy, když nevíme, jestli a kdy se vůbec bude hrát. Sezona je koronavirem značně poznamenaná. Pokud jde o výsledky, trochu mě mrzí prohry s Olomoucí a s pražskou Slavií, jinak je to docela dobré,“ říká.

Písečanky se zatím drží mezi čtyřmi nejlepšími českými celky a budou bojovat o účast ve finálové skupině. „O první čtyřku usiluje pět českých týmů a budeme se o to muset poprat na hřišti. Vloni nám to nevyšlo, tak by bylo hezké, kdyby se to podařilo letos,“ přeje si Kateřina Hromádková.

Fakta: Sokol Písek – HK Hodonín 29:21 (13:12) – Branky: Pokorná 7, Boorová 5, Benešová, Velková a Pešková 3, Kubišová a Chlupová 2 – Kalinová 7, Jadamíková 3, Fleková, Višňovská, Cyganová, Zálešáková a Krejčíková 2, Pospíšilová 1. ČK 1:0 (57. Pokorná). Rozhodčí: Kavulič a Pavlát.