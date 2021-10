Domácí celek držel s velkým favoritem krok do stavu 8:8, pak jej však postihl tradiční herní i střelecký výpadek, čehož nejlepší český tým využil a už přestávky si vytvořil šestibrankový náskok – 9:15.

Ani úvod druhého dějství nezastihl jihočeský tým v optimálním rozpoložená a Most během šesti minut vytáhl skóre na 20:10. Poté se hra vyrovnala a v 50. minutě domácí házenkářky dokonce stáhly manko na 20:26. Závěr už ale opět proběhl v režii severočeského suveréna, i když konečné skóre je pro Písek přece jen příliš kruté.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem povedeně a vypadalo to, že bychom mohli být favoritovi poměrně rovnocenným soupeřem. Chtěli jsme se soustředit na vlastní výkon a herní projev, což se nám chvílemi dařilo, ale bohužel jsme se opět nevyvarovali výpadků. Dva delší hluché úseky v naší hře se promítly do skóre. Pokud by nepřišly, mohl zápas skončit těsnějším rozdílem. Samozřejmě, na vítězství jsme neměli, ale výsledek mohl být mnohem přijatelnější. Na druhou stranu jsme si proti velmi kvalitnímu soupeři v určitých pasážích ukázali, co bychom chtěli hrát a v čem by měla být naše síla. A na to bychom chtěli navázat v dalších zápasech,“ konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

„S výsledkem jsem spokojený, povedlo se nám vyhrát další důležitý zápas, ve kterém jsme se soustředili na pevnou obranu a rychlý útok. Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou, soupeři se pouze jednou podařilo dotáhnout, ale ani jednou se nedostal do vedení,“ zmínil kouč Mostu Adrian Struzik.

Jihočešky náročný týden, v němž absolvují tři interligové duely, zakončí v sobotu 2. října, kdy ve své hale přivítají Hodonín (15 hodin). Tedy tým, jenž má na svém kontě zatím dva body za výhru nad Zlínem.

„Kvůli zhuštěnému programu jsme se snažili do hry zapojit co nejvíce hráček, abychom trochu rozložili síly, takže doufám, že jsme nějaké ušetřili. Hodonín je trochu nevyzpytatelný protivník, úplně nevíme, co od něj očekávat. Má mladý tým, který se prezentuje běhavými křídly a střelbou spojek zdálky. Pokud však chceme pomýšlet na účast v elitní české čtyřce, nemůžeme si dovolit doma ztrácet body,“ má jasno Kateřina Hromádková.

Sokol Písek – DHK Baník Most 23:35 (9:15)

Branky: Kubišová 6/2, Pokorná 5/3, Boorová 4, Stellnerová 2, Chlupová 2, Svobodová 1, Bicanová 1, Součková 1, Pešková 1 – Mikulčiková 6, Smetková 6/1, Holanová 4, Cholevová 4, Eksteinová 4, Andrýsková 3, Korešová 3, Pazderová 3/1, Poláková 2. Sedmimetrové hody: 6/5:4/2. Vyloučení: 1:5. Rozhodčí: Kremláček, Procházka.

MOL liga ženy

1. Baník Most 6 5 0 1 198:143 10

2. Iuventa Michalovce 4 4 0 0 133:77 8

3. DHC Plzeň 5 3 1 1 135:104 7

4. Sokol Písek 5 3 0 2 142:129 6

5. DAC Dunajská Streda 5 3 0 2 128:126 6

6. Házená Kynžvart 4 3 0 1 103:102 6

7. Zora Olomouc 4 2 1 1 101:100 5

8. Slavia Praha 4 2 0 2 114:98 4

9. Slovan Duslo Šaľa 4 1 1 2 96:102 3

10. Handball PSG Zlín 4 1 0 3 99:100 2

11. Sokol Poruba 4 1 0 3 99:112 2

12. HK Hodonín 4 1 0 3 78:120 2

13. KPR RUCH Chorzów 5 0 1 4 126:168 1

14. Tatran Stupava 4 0 0 4 65:136 0