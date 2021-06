Závěrečné šesté kolo má v sobotu 29. května na programu play out házenkářské MOL ligy žen, v němž se písecký celek představí v Hodoníně. Jihočešky budou usilovat o konečné páté místo v tuzemské části interligy a také chtějí uhájit neporazitelnosti ve skupině o záchranu.

Házenkářky Písku (v černém) zakončí letošní sezonu v Hodoníně, který doma ve 3. kole play out MOL ligy porazily 35:25.to: Jan Škrle | Foto: Jan Škrle

Družstvo od Otavy v uplynulém kole po boji zdolalo Zlín 26:24 a o bod jej přeskočilo v tabulce. A vedoucí příčku v play out si bude chtít udržet i na palubovce beznadějně posledního Hodonína, který je už delší dobu odsouzen k sestupu do I. ligy. Zda se tak ale opravdu stane, to ukáží až další dny, neboť nižší soutěže byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny.