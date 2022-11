Basketbalová první liga mužů má za sebou šest kol a Sršni Photomate Písek jsou druzí za GBA Lions Jindřichův Hradec s bilencí pěti výher a jedné porážky (tu utrpěli doma s J. Hradcem). V uplynulém kole doma rozstříleli SP Basket 127:74. "Skvělá útočná fáze musela opět pobavit nejednoho diváka. Když nám lepí, jsme téměř nebranitelní, což se opět potvrdilo. Pro trenéry je to ovšem noční můra. Taktická příprava na obranu a videorozbor byly naprosto zbytečné, protože z toho jsme nesplnili absolutně nic, a tak mi nezbylo, než na to po pár minutách rezignovat. Při vší úctě k soupeři si řekněme, že nás nemohl porazit, ale i tak dostat 43 bodů za poločas je na domácí palubovce moc. Na stranu druhou, SP Basket si je právem zasloužil, jeho hra se mi velice líbila a to, kam se tento tým ubírá, mi dává hlavu a patu. Vzhledem k věkovému složení týmu a systematické práci věřím, že za pár let může být velice nepříjemným soupeřem. Každopádně těžké zkoušky nás čekají v nejbližších týdnech a sám jsem zvědav, jak obstojíme a zda dokážeme na obranné polovině přidat na obrátkách, protože to je pro mě největší strašák nadcházejících utkání," hodnotil utkání s SP Basket trenér Jan Čech.